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XTEN: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio

44.25 USD 0.07 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XTEN汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点44.24和高点44.32进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

XTEN股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票今天的定价为44.25。它在44.24 - 44.32范围内交易，昨天的收盘价为44.18，交易量达到147。XTEN的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio目前的价值为44.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.63%和USD。实时查看图表以跟踪XTEN走势。

如何购买XTEN股票？

您可以以44.25的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票。订单通常设置在44.25或44.55附近，而147和-0.09%显示市场活动。立即关注XTEN的实时图表更新。

如何投资XTEN股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio需要考虑年度范围44.13 - 47.48和当前价格44.25。许多人在以44.25或44.55下订单之前，会比较0.11%和。实时查看XTEN价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio的最高价格是47.48。在44.13 - 47.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio（XTEN）的最低价格为44.13。将其与当前的44.25和44.13 - 47.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XTEN股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.18和-5.63%中可见。

日范围
44.24 44.32
年范围
44.13 47.48
前一天收盘价
44.18
开盘价
44.29
卖价
44.25
买价
44.55
最低价
44.24
最高价
44.32
交易量
147
日变化
0.16%
月变化
0.11%
6个月变化
-6.01%
年变化
-5.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%