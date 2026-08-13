XTEN: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio
今日XTEN汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点44.24和高点44.32进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XTEN股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票今天的定价为44.25。它在44.24 - 44.32范围内交易，昨天的收盘价为44.18，交易量达到147。XTEN的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio目前的价值为44.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.63%和USD。实时查看图表以跟踪XTEN走势。
如何购买XTEN股票？
您可以以44.25的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票。订单通常设置在44.25或44.55附近，而147和-0.09%显示市场活动。立即关注XTEN的实时图表更新。
如何投资XTEN股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio需要考虑年度范围44.13 - 47.48和当前价格44.25。许多人在以44.25或44.55下订单之前，会比较0.11%和。实时查看XTEN价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio的最高价格是47.48。在44.13 - 47.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio（XTEN）的最低价格为44.13。将其与当前的44.25和44.13 - 47.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XTEN股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duratio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.18和-5.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.18
- 开盘价
- 44.29
- 卖价
- 44.25
- 买价
- 44.55
- 最低价
- 44.24
- 最高价
- 44.32
- 交易量
- 147
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.11%
- 6个月变化
- -6.01%
- 年变化
- -5.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%