XFIV: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati
今日XFIV汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点48.08和高点48.11进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XFIV股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票今天的定价为48.09。它在48.08 - 48.11范围内交易，昨天的收盘价为48.02，交易量达到26。XFIV的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati目前的价值为48.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.37%和USD。实时查看图表以跟踪XFIV走势。
如何购买XFIV股票？
您可以以48.09的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票。订单通常设置在48.09或48.39附近，而26和-0.04%显示市场活动。立即关注XFIV的实时图表更新。
如何投资XFIV股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati需要考虑年度范围47.98 - 50.19和当前价格48.09。许多人在以48.09或48.39下订单之前，会比较0.15%和。实时查看XFIV价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati的最高价格是50.19。在47.98 - 50.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati（XFIV）的最低价格为47.98。将其与当前的48.09和47.98 - 50.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XFIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XFIV股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.02和-3.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.02
- 开盘价
- 48.11
- 卖价
- 48.09
- 买价
- 48.39
- 最低价
- 48.08
- 最高价
- 48.11
- 交易量
- 26
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- -3.45%
- 年变化
- -3.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%