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XFIV: BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati

48.09 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XFIV汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点48.08和高点48.11进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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常见问题解答

XFIV股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票今天的定价为48.09。它在48.08 - 48.11范围内交易，昨天的收盘价为48.02，交易量达到26。XFIV的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati目前的价值为48.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.37%和USD。实时查看图表以跟踪XFIV走势。

如何购买XFIV股票？

您可以以48.09的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票。订单通常设置在48.09或48.39附近，而26和-0.04%显示市场活动。立即关注XFIV的实时图表更新。

如何投资XFIV股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati需要考虑年度范围47.98 - 50.19和当前价格48.09。许多人在以48.09或48.39下订单之前，会比较0.15%和。实时查看XFIV价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati的最高价格是50.19。在47.98 - 50.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati（XFIV）的最低价格为47.98。将其与当前的48.09和47.98 - 50.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XFIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XFIV股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx Bloomberg Five Year Target Durati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.02和-3.37%中可见。

日范围
48.08 48.11
年范围
47.98 50.19
前一天收盘价
48.02
开盘价
48.11
卖价
48.09
买价
48.39
最低价
48.08
最高价
48.11
交易量
26
日变化
0.15%
月变化
0.15%
6个月变化
-3.45%
年变化
-3.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%