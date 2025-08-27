VSMV: VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
今日VSMV汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点60.37和高点60.64进行交易。
关注VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VSMV股票今天的价格是多少？
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票今天的定价为60.46。它在60.37 - 60.64范围内交易，昨天的收盘价为60.64，交易量达到7。VSMV的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票是否支付股息？
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF目前的价值为60.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.42%和USD。实时查看图表以跟踪VSMV走势。
如何购买VSMV股票？
您可以以60.46的当前价格购买VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票。订单通常设置在60.46或60.76附近，而7和-0.30%显示市场活动。立即关注VSMV的实时图表更新。
如何投资VSMV股票？
投资VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF需要考虑年度范围51.49 - 61.62和当前价格60.46。许多人在以60.46或60.76下订单之前，会比较1.36%和。实时查看VSMV价格图表，了解每日变化。
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF的最高价格是61.62。在51.49 - 61.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF的绩效。
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF（VSMV）的最低价格为51.49。将其与当前的60.46和51.49 - 61.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VSMV股票是什么时候拆分的？
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.64和17.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 60.64
- 开盘价
- 60.64
- 卖价
- 60.46
- 买价
- 60.76
- 最低价
- 60.37
- 最高价
- 60.64
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 1.36%
- 6个月变化
- 2.79%
- 年变化
- 17.42%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%