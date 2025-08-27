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VSMV: VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

60.46 USD 0.18 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSMV汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点60.37和高点60.64进行交易。

关注VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSMV新闻

常见问题解答

VSMV股票今天的价格是多少？

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票今天的定价为60.46。它在60.37 - 60.64范围内交易，昨天的收盘价为60.64，交易量达到7。VSMV的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票是否支付股息？

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF目前的价值为60.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.42%和USD。实时查看图表以跟踪VSMV走势。

如何购买VSMV股票？

您可以以60.46的当前价格购买VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票。订单通常设置在60.46或60.76附近，而7和-0.30%显示市场活动。立即关注VSMV的实时图表更新。

如何投资VSMV股票？

投资VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF需要考虑年度范围51.49 - 61.62和当前价格60.46。许多人在以60.46或60.76下订单之前，会比较1.36%和。实时查看VSMV价格图表，了解每日变化。

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF的最高价格是61.62。在51.49 - 61.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF的绩效。

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF（VSMV）的最低价格为51.49。将其与当前的60.46和51.49 - 61.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSMV股票是什么时候拆分的？

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.64和17.42%中可见。

日范围
60.37 60.64
年范围
51.49 61.62
前一天收盘价
60.64
开盘价
60.64
卖价
60.46
买价
60.76
最低价
60.37
最高价
60.64
交易量
7
日变化
-0.30%
月变化
1.36%
6个月变化
2.79%
年变化
17.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%