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VSMV: VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

60.64 USD 0.10 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSMV за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.64, а максимальная — 60.80.

Следите за динамикой VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSMV сегодня?

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) сегодня оценивается на уровне 60.64. Инструмент торгуется в пределах 60.64 - 60.80, вчерашнее закрытие составило 60.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSMV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF?

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF в настоящее время оценивается в 60.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.77% и USD. Отслеживайте движения VSMV на графике в реальном времени.

Как купить акции VSMV?

Вы можете купить акции VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) по текущей цене 60.64. Ордера обычно размещаются около 60.64 или 60.94, тогда как 12 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSMV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSMV?

Инвестирование в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 51.49 - 61.62 и текущей цены 60.64. Многие сравнивают 1.66% и 3.09% перед размещением ордеров на 60.64 или 60.94. Изучайте ежедневные изменения цены VSMV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF?

Самая высокая цена VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) за последний год составила 61.62. Акции заметно колебались в пределах 51.49 - 61.62, сравнение с 60.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF?

Самая низкая цена VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) за год составила 51.49. Сравнение с текущими 60.64 и 51.49 - 61.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSMV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSMV?

В прошлом VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.74 и 17.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.64 60.80
Годовой диапазон
51.49 61.62
Предыдущее закрытие
60.74
Open
60.72
Bid
60.64
Ask
60.94
Low
60.64
High
60.80
Объем
12
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
1.66%
6-месячное изменение
3.09%
Годовое изменение
17.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%