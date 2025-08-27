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VSMV: VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
Курс VSMV за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.64, а максимальная — 60.80.
Следите за динамикой VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSMV сегодня?
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) сегодня оценивается на уровне 60.64. Инструмент торгуется в пределах 60.64 - 60.80, вчерашнее закрытие составило 60.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSMV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF?
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF в настоящее время оценивается в 60.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.77% и USD. Отслеживайте движения VSMV на графике в реальном времени.
Как купить акции VSMV?
Вы можете купить акции VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) по текущей цене 60.64. Ордера обычно размещаются около 60.64 или 60.94, тогда как 12 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSMV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSMV?
Инвестирование в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 51.49 - 61.62 и текущей цены 60.64. Многие сравнивают 1.66% и 3.09% перед размещением ордеров на 60.64 или 60.94. Изучайте ежедневные изменения цены VSMV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF?
Самая высокая цена VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) за последний год составила 61.62. Акции заметно колебались в пределах 51.49 - 61.62, сравнение с 60.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF?
Самая низкая цена VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) за год составила 51.49. Сравнение с текущими 60.64 и 51.49 - 61.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSMV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSMV?
В прошлом VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.74 и 17.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.74
- Open
- 60.72
- Bid
- 60.64
- Ask
- 60.94
- Low
- 60.64
- High
- 60.80
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 1.66%
- 6-месячное изменение
- 3.09%
- Годовое изменение
- 17.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%