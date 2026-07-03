VCIT: Vanguard中期公司债指数ETF
今日VCIT汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点81.09和高点81.26进行交易。
关注Vanguard中期公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCIT新闻
- SPX Skew Collapses On Upside Chasing
- Cumberland's Monday Memo
- Monthly Macro Monitor: Status Quo
- AI Borrowing Reshapes The Bond Market
- Credit Says The Capital Goods Recession Story Doesn’t Hold Up
- August Perspective
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- Market Brief: Has The AI Washout Already Done Its Work?
- Is The Angst Over AI Spending And Fed Inaction Warranted?
- The Credit Market Lens: Still Buying America
- Insurance Midyear Outlook: Finding Value In Tight Markets
- Why Market Volatility May Be Part Of The Bull Case
- Retail Stays Bullish On Hyperscalers Ahead Of Earnings
- Above The Noise: Look Beyond AI Pullback
- The Credit Market Lens: Rich Spreads, Cheap Treasuries, And An Incomplete Explanation
- Old-Fashioned Bond Math For A New-Fashioned Fed
- Tradeweb Exchange-Traded Funds Update – June 2026
- The Credit Market Lens: A Higher Bar For Earnings Season
- Rates Spark: Room For Warsh To Shift The Narrative
- How SpaceX And AI Spending Are Reshaping Investment Grade Credit
- Q3 2026 Fixed Income Perspectives
- Iran Conflict Reorders The Bond Market's Hierarchy Of Havens
- The Full Picture: How Factors Work Together In Systematic Fixed Income
- The Week The AI Trade Broke, And Why The Data Says 'Rotation,' Not 'Recession'
常见问题解答
VCIT股票今天的价格是多少？
Vanguard中期公司债指数ETF股票今天的定价为81.11。它在81.09 - 81.26范围内交易，昨天的收盘价为81.07，交易量达到9211。VCIT的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard中期公司债指数ETF股票是否支付股息？
Vanguard中期公司债指数ETF目前的价值为81.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.06%和USD。实时查看图表以跟踪VCIT走势。
如何购买VCIT股票？
您可以以81.11的当前价格购买Vanguard中期公司债指数ETF股票。订单通常设置在81.11或81.41附近，而9211和-0.11%显示市场活动。立即关注VCIT的实时图表更新。
如何投资VCIT股票？
投资Vanguard中期公司债指数ETF需要考虑年度范围81.03 - 84.84和当前价格81.11。许多人在以81.11或81.41下订单之前，会比较0.04%和。实时查看VCIT价格图表，了解每日变化。
Vanguard中期公司债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard中期公司债指数ETF的最高价格是84.84。在81.03 - 84.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard中期公司债指数ETF的绩效。
Vanguard中期公司债指数ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard中期公司债指数ETF（VCIT）的最低价格为81.03。将其与当前的81.11和81.03 - 84.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCIT股票是什么时候拆分的？
Vanguard中期公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.07和-2.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 81.07
- 开盘价
- 81.20
- 卖价
- 81.11
- 买价
- 81.41
- 最低价
- 81.09
- 最高价
- 81.26
- 交易量
- 9.211 K
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -3.62%
- 年变化
- -2.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%