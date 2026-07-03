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VCIT: Vanguard中期公司债指数ETF

81.11 USD 0.04 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCIT汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点81.09和高点81.26进行交易。

关注Vanguard中期公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VCIT新闻

常见问题解答

VCIT股票今天的价格是多少？

Vanguard中期公司债指数ETF股票今天的定价为81.11。它在81.09 - 81.26范围内交易，昨天的收盘价为81.07，交易量达到9211。VCIT的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard中期公司债指数ETF股票是否支付股息？

Vanguard中期公司债指数ETF目前的价值为81.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.06%和USD。实时查看图表以跟踪VCIT走势。

如何购买VCIT股票？

您可以以81.11的当前价格购买Vanguard中期公司债指数ETF股票。订单通常设置在81.11或81.41附近，而9211和-0.11%显示市场活动。立即关注VCIT的实时图表更新。

如何投资VCIT股票？

投资Vanguard中期公司债指数ETF需要考虑年度范围81.03 - 84.84和当前价格81.11。许多人在以81.11或81.41下订单之前，会比较0.04%和。实时查看VCIT价格图表，了解每日变化。

Vanguard中期公司债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard中期公司债指数ETF的最高价格是84.84。在81.03 - 84.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard中期公司债指数ETF的绩效。

Vanguard中期公司债指数ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard中期公司债指数ETF（VCIT）的最低价格为81.03。将其与当前的81.11和81.03 - 84.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCIT股票是什么时候拆分的？

Vanguard中期公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.07和-2.06%中可见。

日范围
81.09 81.26
年范围
81.03 84.84
前一天收盘价
81.07
开盘价
81.20
卖价
81.11
买价
81.41
最低价
81.09
最高价
81.26
交易量
9.211 K
日变化
0.05%
月变化
0.04%
6个月变化
-3.62%
年变化
-2.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%