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VCIT: Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

81.07 USD 0.35 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCIT за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.05, а максимальная — 81.27.

Следите за динамикой Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCIT сегодня?

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) сегодня оценивается на уровне 81.07. Инструмент торгуется в пределах 81.05 - 81.27, вчерашнее закрытие составило 81.42, а торговый объем достиг 9766. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF?

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 81.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.11% и USD. Отслеживайте движения VCIT на графике в реальном времени.

Как купить акции VCIT?

Вы можете купить акции Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) по текущей цене 81.07. Ордера обычно размещаются около 81.07 или 81.37, тогда как 9766 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCIT?

Инвестирование в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 81.03 - 84.84 и текущей цены 81.07. Многие сравнивают -0.01% и -3.67% перед размещением ордеров на 81.07 или 81.37. Изучайте ежедневные изменения цены VCIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) за последний год составила 84.84. Акции заметно колебались в пределах 81.03 - 84.84, сравнение с 81.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) за год составила 81.03. Сравнение с текущими 81.07 и 81.03 - 84.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCIT?

В прошлом Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.42 и -2.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
81.05 81.27
Годовой диапазон
81.03 84.84
Предыдущее закрытие
81.42
Open
81.21
Bid
81.07
Ask
81.37
Low
81.05
High
81.27
Объем
9.766 K
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
-0.01%
6-месячное изменение
-3.67%
Годовое изменение
-2.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%