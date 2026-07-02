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VCIT: Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Курс VCIT за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.05, а максимальная — 81.27.
Следите за динамикой Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCIT сегодня?
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) сегодня оценивается на уровне 81.07. Инструмент торгуется в пределах 81.05 - 81.27, вчерашнее закрытие составило 81.42, а торговый объем достиг 9766. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF?
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 81.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.11% и USD. Отслеживайте движения VCIT на графике в реальном времени.
Как купить акции VCIT?
Вы можете купить акции Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) по текущей цене 81.07. Ордера обычно размещаются около 81.07 или 81.37, тогда как 9766 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCIT?
Инвестирование в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 81.03 - 84.84 и текущей цены 81.07. Многие сравнивают -0.01% и -3.67% перед размещением ордеров на 81.07 или 81.37. Изучайте ежедневные изменения цены VCIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) за последний год составила 84.84. Акции заметно колебались в пределах 81.03 - 84.84, сравнение с 81.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) за год составила 81.03. Сравнение с текущими 81.07 и 81.03 - 84.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCIT?
В прошлом Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 81.42 и -2.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 81.42
- Open
- 81.21
- Bid
- 81.07
- Ask
- 81.37
- Low
- 81.05
- High
- 81.27
- Объем
- 9.766 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- -0.01%
- 6-месячное изменение
- -3.67%
- Годовое изменение
- -2.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%