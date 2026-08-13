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URSP: ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight

52.40 USD 0.32 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日URSP汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点52.18和高点52.57进行交易。

关注ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

URSP股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight股票今天的定价为52.40。它在52.18 - 52.57范围内交易，昨天的收盘价为52.08，交易量达到45。URSP的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight股票是否支付股息？

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight目前的价值为52.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.51%和USD。实时查看图表以跟踪URSP走势。

如何购买URSP股票？

您可以以52.40的当前价格购买ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight股票。订单通常设置在52.40或52.70附近，而45和0.42%显示市场活动。立即关注URSP的实时图表更新。

如何投资URSP股票？

投资ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight需要考虑年度范围36.96 - 52.70和当前价格52.40。许多人在以52.40或52.70下订单之前，会比较3.64%和。实时查看URSP价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight的最高价格是52.70。在36.96 - 52.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight的绩效。

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight（URSP）的最低价格为36.96。将其与当前的52.40和36.96 - 52.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

URSP股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.08和32.51%中可见。

日范围
52.18 52.57
年范围
36.96 52.70
前一天收盘价
52.08
开盘价
52.18
卖价
52.40
买价
52.70
最低价
52.18
最高价
52.57
交易量
45
日变化
0.61%
月变化
3.64%
6个月变化
15.35%
年变化
32.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%