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URSP: ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight

52.50 USD 0.42 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс URSP за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.18, а максимальная — 52.57.

Следите за динамикой ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций URSP сегодня?

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) сегодня оценивается на уровне 52.50. Инструмент торгуется в пределах 52.18 - 52.57, вчерашнее закрытие составило 52.08, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URSP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight?

ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight в настоящее время оценивается в 52.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.76% и USD. Отслеживайте движения URSP на графике в реальном времени.

Как купить акции URSP?

Вы можете купить акции ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) по текущей цене 52.50. Ордера обычно размещаются около 52.50 или 52.80, тогда как 12 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URSP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции URSP?

Инвестирование в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight предполагает учет годового диапазона 36.96 - 52.70 и текущей цены 52.50. Многие сравнивают 3.84% и 15.58% перед размещением ордеров на 52.50 или 52.80. Изучайте ежедневные изменения цены URSP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight?

Самая высокая цена ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 36.96 - 52.70, сравнение с 52.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight?

Самая низкая цена ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) за год составила 36.96. Сравнение с текущими 52.50 и 36.96 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URSP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций URSP?

В прошлом ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.08 и 32.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.18 52.57
Годовой диапазон
36.96 52.70
Предыдущее закрытие
52.08
Open
52.18
Bid
52.50
Ask
52.80
Low
52.18
High
52.57
Объем
12
Дневное изменение
0.81%
Месячное изменение
3.84%
6-месячное изменение
15.58%
Годовое изменение
32.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%