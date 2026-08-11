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URSP: ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight
Курс URSP за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.18, а максимальная — 52.57.
Следите за динамикой ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций URSP сегодня?
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) сегодня оценивается на уровне 52.50. Инструмент торгуется в пределах 52.18 - 52.57, вчерашнее закрытие составило 52.08, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URSP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight?
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight в настоящее время оценивается в 52.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.76% и USD. Отслеживайте движения URSP на графике в реальном времени.
Как купить акции URSP?
Вы можете купить акции ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) по текущей цене 52.50. Ордера обычно размещаются около 52.50 или 52.80, тогда как 12 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URSP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции URSP?
Инвестирование в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight предполагает учет годового диапазона 36.96 - 52.70 и текущей цены 52.50. Многие сравнивают 3.84% и 15.58% перед размещением ордеров на 52.50 или 52.80. Изучайте ежедневные изменения цены URSP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight?
Самая высокая цена ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 36.96 - 52.70, сравнение с 52.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight?
Самая низкая цена ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) за год составила 36.96. Сравнение с текущими 52.50 и 36.96 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URSP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций URSP?
В прошлом ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.08 и 32.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.08
- Open
- 52.18
- Bid
- 52.50
- Ask
- 52.80
- Low
- 52.18
- High
- 52.57
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- 3.84%
- 6-месячное изменение
- 15.58%
- Годовое изменение
- 32.76%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%