SHYD: VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF
今日SHYD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.65和高点22.71进行交易。
关注VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHYD新闻
- The Muni Brief: Stay In The Game
- Cumberland's Monday Memo
- Credit Says The Capital Goods Recession Story Doesn’t Hold Up
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- Cumberland's Monday Memo
- The Resilient Rally: Can Markets Continue To Climb Amid Uncertainty?
- Build A Better Path, Part 2: 3-Dimensional Investing
- Munis Carry Outperformance Into The Summer
- Bond Markets Getting Oversold; Fed Funds Futures Indicate FOMC Will Stand Pat On July 29
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- The Credit Market Lens: Rich Spreads, Cheap Treasuries, And An Incomplete Explanation
- Fixed Income Outlook Q3 2026: Looking To The Data When Visibility Is Low
- The Credit Market Lens: A Higher Bar For Earnings Season
- Q3 2026 Fixed Income Perspectives
- The Muni Brief: What's The Weather Going To Be?
- The Credit Market Lens: A Growing Divide In Leveraged Finance
- The Week The AI Trade Broke, And Why The Data Says 'Rotation,' Not 'Recession'
- Municipal Midyear Outlook: Room To Run As Demand Drives The Market
- Warsh's Dot-Plot Pivot Recalibrates Duration Risk In Investment-Grade Bonds
- Aligned Incentives: Our Key To Navigating The Diverse High Yield Market
- The Muni Brief: Big Flows, Low Drama
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: June 2026
- Opportunities Emerge In A Higher-Yield World
- Midyear Fixed Income Outlook: Tighter Spreads, Wider Opportunities
常见问题解答
SHYD股票今天的价格是多少？
VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票今天的定价为22.67。它在22.65 - 22.71范围内交易，昨天的收盘价为22.67，交易量达到124。SHYD的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票是否支付股息？
VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF目前的价值为22.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.73%和USD。实时查看图表以跟踪SHYD走势。
如何购买SHYD股票？
您可以以22.67的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票。订单通常设置在22.67或22.97附近，而124和-0.04%显示市场活动。立即关注SHYD的实时图表更新。
如何投资SHYD股票？
投资VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF需要考虑年度范围22.53 - 23.19和当前价格22.67。许多人在以22.67或22.97下订单之前，会比较0.27%和。实时查看SHYD价格图表，了解每日变化。
VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF的最高价格是23.19。在22.53 - 23.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF的绩效。
VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票的最低价格是多少？
VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF（SHYD）的最低价格为22.53。将其与当前的22.67和22.53 - 23.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHYD股票是什么时候拆分的？
VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.67和-1.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.67
- 开盘价
- 22.68
- 卖价
- 22.67
- 买价
- 22.97
- 最低价
- 22.65
- 最高价
- 22.71
- 交易量
- 124
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.27%
- 6个月变化
- -1.52%
- 年变化
- -1.73%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%