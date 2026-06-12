报价部分
货币 / SHYD
回到股票

SHYD: VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF

22.67 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SHYD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.65和高点22.71进行交易。

关注VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SHYD新闻

常见问题解答

SHYD股票今天的价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票今天的定价为22.67。它在22.65 - 22.71范围内交易，昨天的收盘价为22.67，交易量达到124。SHYD的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票是否支付股息？

VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF目前的价值为22.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.73%和USD。实时查看图表以跟踪SHYD走势。

如何购买SHYD股票？

您可以以22.67的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票。订单通常设置在22.67或22.97附近，而124和-0.04%显示市场活动。立即关注SHYD的实时图表更新。

如何投资SHYD股票？

投资VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF需要考虑年度范围22.53 - 23.19和当前价格22.67。许多人在以22.67或22.97下订单之前，会比较0.27%和。实时查看SHYD价格图表，了解每日变化。

VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF的最高价格是23.19。在22.53 - 23.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF的绩效。

VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF股票的最低价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF（SHYD）的最低价格为22.53。将其与当前的22.67和22.53 - 23.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHYD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SHYD股票是什么时候拆分的？

VanEck ETF Trust VanEck Short High Yield Muni ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.67和-1.73%中可见。

日范围
22.65 22.71
年范围
22.53 23.19
前一天收盘价
22.67
开盘价
22.68
卖价
22.67
买价
22.97
最低价
22.65
最高价
22.71
交易量
124
日变化
0.00%
月变化
0.27%
6个月变化
-1.52%
年变化
-1.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%