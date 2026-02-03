报价部分
货币 / SETH
回到股票

SETH: ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF

44.62 USD 0.11 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SETH汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点44.39和高点45.23进行交易。

关注ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SETH新闻

常见问题解答

SETH股票今天的价格是多少？

ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF股票今天的定价为44.62。它在44.39 - 45.23范围内交易，昨天的收盘价为44.73，交易量达到38。SETH的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF股票是否支付股息？

ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF目前的价值为44.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注436.30%和USD。实时查看图表以跟踪SETH走势。

如何购买SETH股票？

您可以以44.62的当前价格购买ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF股票。订单通常设置在44.62或44.92附近，而38和0.25%显示市场活动。立即关注SETH的实时图表更新。

如何投资SETH股票？

投资ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF需要考虑年度范围7.30 - 62.79和当前价格44.62。许多人在以44.62或44.92下订单之前，会比较-2.23%和。实时查看SETH价格图表，了解每日变化。

ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF的最高价格是62.79。在7.30 - 62.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF的绩效。

ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF（SETH）的最低价格为7.30。将其与当前的44.62和7.30 - 62.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SETH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SETH股票是什么时候拆分的？

ProShares Trust ProShares Short Ether Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.73和436.30%中可见。

日范围
44.39 45.23
年范围
7.30 62.79
前一天收盘价
44.73
开盘价
44.51
卖价
44.62
买价
44.92
最低价
44.39
最高价
45.23
交易量
38
日变化
-0.25%
月变化
-2.23%
6个月变化
-18.95%
年变化
436.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%