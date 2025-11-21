RFM: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc
今日RFM汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点14.92和高点14.97进行交易。
关注RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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RFM新闻
常见问题解答
RFM股票今天的价格是多少？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票今天的定价为14.95。它在14.92 - 14.97范围内交易，昨天的收盘价为14.91，交易量达到4。RFM的实时价格图表显示了这些更新。
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票是否支付股息？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc目前的价值为14.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.49%和USD。实时查看图表以跟踪RFM走势。
如何购买RFM股票？
您可以以14.95的当前价格购买RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票。订单通常设置在14.95或15.25附近，而4和0.20%显示市场活动。立即关注RFM的实时图表更新。
如何投资RFM股票？
投资RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc需要考虑年度范围13.72 - 15.02和当前价格14.95。许多人在以14.95或15.25下订单之前，会比较2.26%和。实时查看RFM价格图表，了解每日变化。
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc的最高价格是15.02。在13.72 - 15.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc的绩效。
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票的最低价格是多少？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc（RFM）的最低价格为13.72。将其与当前的14.95和13.72 - 15.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RFM股票是什么时候拆分的？
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.91和8.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.91
- 开盘价
- 14.92
- 卖价
- 14.95
- 买价
- 15.25
- 最低价
- 14.92
- 最高价
- 14.97
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 2.26%
- 年变化
- 8.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%