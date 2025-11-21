报价部分
货币 / RFM
回到股票

RFM: RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc

14.95 USD 0.04 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RFM汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点14.92和高点14.97进行交易。

关注RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RFM新闻

常见问题解答

RFM股票今天的价格是多少？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票今天的定价为14.95。它在14.92 - 14.97范围内交易，昨天的收盘价为14.91，交易量达到4。RFM的实时价格图表显示了这些更新。

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票是否支付股息？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc目前的价值为14.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.49%和USD。实时查看图表以跟踪RFM走势。

如何购买RFM股票？

您可以以14.95的当前价格购买RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票。订单通常设置在14.95或15.25附近，而4和0.20%显示市场活动。立即关注RFM的实时图表更新。

如何投资RFM股票？

投资RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc需要考虑年度范围13.72 - 15.02和当前价格14.95。许多人在以14.95或15.25下订单之前，会比较2.26%和。实时查看RFM价格图表，了解每日变化。

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc的最高价格是15.02。在13.72 - 15.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc的绩效。

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc股票的最低价格是多少？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc（RFM）的最低价格为13.72。将其与当前的14.95和13.72 - 15.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RFM股票是什么时候拆分的？

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.91和8.49%中可见。

日范围
14.92 14.97
年范围
13.72 15.02
前一天收盘价
14.91
开盘价
14.92
卖价
14.95
买价
15.25
最低价
14.92
最高价
14.97
交易量
4
日变化
0.27%
月变化
2.26%
6个月变化
2.26%
年变化
8.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%