QOWZ: Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
今日QOWZ汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点37.25和高点37.25进行交易。
关注Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QOWZ股票今天的价格是多少？
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票今天的定价为37.25。它在37.25 - 37.25范围内交易，昨天的收盘价为37.34，交易量达到1。QOWZ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票是否支付股息？
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF目前的价值为37.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪QOWZ走势。
如何购买QOWZ股票？
您可以以37.25的当前价格购买Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票。订单通常设置在37.25或37.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QOWZ的实时图表更新。
如何投资QOWZ股票？
投资Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF需要考虑年度范围30.65 - 37.48和当前价格37.25。许多人在以37.25或37.55下订单之前，会比较4.40%和。实时查看QOWZ价格图表，了解每日变化。
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF的最高价格是37.48。在30.65 - 37.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF的绩效。
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF（QOWZ）的最低价格为30.65。将其与当前的37.25和30.65 - 37.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QOWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QOWZ股票是什么时候拆分的？
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.34和5.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.34
- 开盘价
- 37.25
- 卖价
- 37.25
- 买价
- 37.55
- 最低价
- 37.25
- 最高价
- 37.25
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 4.40%
- 6个月变化
- 10.17%
- 年变化
- 5.82%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%