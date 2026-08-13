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QOWZ: Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

37.25 USD 0.09 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QOWZ汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点37.25和高点37.25进行交易。

关注Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QOWZ股票今天的价格是多少？

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票今天的定价为37.25。它在37.25 - 37.25范围内交易，昨天的收盘价为37.34，交易量达到1。QOWZ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票是否支付股息？

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF目前的价值为37.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪QOWZ走势。

如何购买QOWZ股票？

您可以以37.25的当前价格购买Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票。订单通常设置在37.25或37.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QOWZ的实时图表更新。

如何投资QOWZ股票？

投资Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF需要考虑年度范围30.65 - 37.48和当前价格37.25。许多人在以37.25或37.55下订单之前，会比较4.40%和。实时查看QOWZ价格图表，了解每日变化。

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF的最高价格是37.48。在30.65 - 37.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF的绩效。

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF（QOWZ）的最低价格为30.65。将其与当前的37.25和30.65 - 37.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QOWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QOWZ股票是什么时候拆分的？

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.34和5.82%中可见。

日范围
37.25 37.25
年范围
30.65 37.48
前一天收盘价
37.34
开盘价
37.25
卖价
37.25
买价
37.55
最低价
37.25
最高价
37.25
交易量
1
日变化
-0.24%
月变化
4.40%
6个月变化
10.17%
年变化
5.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%