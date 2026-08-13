QOWZ股票今天的价格是多少？ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票今天的定价为37.25。它在37.25 - 37.25范围内交易，昨天的收盘价为37.34，交易量达到1。QOWZ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票是否支付股息？ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF目前的价值为37.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪QOWZ走势。

如何购买QOWZ股票？ 您可以以37.25的当前价格购买Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票。订单通常设置在37.25或37.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QOWZ的实时图表更新。

如何投资QOWZ股票？ 投资Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF需要考虑年度范围30.65 - 37.48和当前价格37.25。许多人在以37.25或37.55下订单之前，会比较4.40%和。实时查看QOWZ价格图表，了解每日变化。

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF的最高价格是37.48。在30.65 - 37.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF的绩效。

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF股票的最低价格是多少？ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF（QOWZ）的最低价格为30.65。将其与当前的37.25和30.65 - 37.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QOWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。