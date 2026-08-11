- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QOWZ: Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
Курс QOWZ за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.34, а максимальная — 37.48.
Следите за динамикой Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QOWZ сегодня?
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) сегодня оценивается на уровне 37.34. Инструмент торгуется в пределах 37.34 - 37.48, вчерашнее закрытие составило 36.69, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QOWZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF?
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF в настоящее время оценивается в 37.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.08% и USD. Отслеживайте движения QOWZ на графике в реальном времени.
Как купить акции QOWZ?
Вы можете купить акции Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) по текущей цене 37.34. Ордера обычно размещаются около 37.34 или 37.64, тогда как 71 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QOWZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QOWZ?
Инвестирование в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 30.65 - 37.48 и текущей цены 37.34. Многие сравнивают 4.65% и 10.44% перед размещением ордеров на 37.34 или 37.64. Изучайте ежедневные изменения цены QOWZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF?
Самая высокая цена Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) за последний год составила 37.48. Акции заметно колебались в пределах 30.65 - 37.48, сравнение с 36.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF?
Самая низкая цена Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) за год составила 30.65. Сравнение с текущими 37.34 и 30.65 - 37.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QOWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QOWZ?
В прошлом Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.69 и 6.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.69
- Open
- 37.44
- Bid
- 37.34
- Ask
- 37.64
- Low
- 37.34
- High
- 37.48
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- 1.77%
- Месячное изменение
- 4.65%
- 6-месячное изменение
- 10.44%
- Годовое изменение
- 6.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%