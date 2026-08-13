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QBY: GraniteShares YieldBoost QBTS ETF

6.66 USD 0.01 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBY汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点6.64和高点6.69进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost QBTS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF股票今天的定价为6.66。它在6.64 - 6.69范围内交易，昨天的收盘价为6.67，交易量达到13。QBY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF目前的价值为6.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.10%和USD。实时查看图表以跟踪QBY走势。

如何购买QBY股票？

您可以以6.66的当前价格购买GraniteShares YieldBoost QBTS ETF股票。订单通常设置在6.66或6.96附近，而13和-0.45%显示市场活动。立即关注QBY的实时图表更新。

如何投资QBY股票？

投资GraniteShares YieldBoost QBTS ETF需要考虑年度范围6.63 - 24.76和当前价格6.66。许多人在以6.66或6.96下订单之前，会比较-0.60%和。实时查看QBY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost QBTS ETF的最高价格是24.76。在6.63 - 24.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost QBTS ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF（QBY）的最低价格为6.63。将其与当前的6.66和6.63 - 24.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.67和-73.10%中可见。

日范围
6.64 6.69
年范围
6.63 24.76
前一天收盘价
6.67
开盘价
6.69
卖价
6.66
买价
6.96
最低价
6.64
最高价
6.69
交易量
13
日变化
-0.15%
月变化
-0.60%
6个月变化
-42.44%
年变化
-73.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%