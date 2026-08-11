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QBY: GraniteShares YieldBoost QBTS ETF
Курс QBY за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.63, а максимальная — 6.71.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost QBTS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QBY сегодня?
GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) сегодня оценивается на уровне 6.67. Инструмент торгуется в пределах 6.63 - 6.71, вчерашнее закрытие составило 6.68, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost QBTS ETF?
GraniteShares YieldBoost QBTS ETF в настоящее время оценивается в 6.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.06% и USD. Отслеживайте движения QBY на графике в реальном времени.
Как купить акции QBY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) по текущей цене 6.67. Ордера обычно размещаются около 6.67 или 6.97, тогда как 34 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QBY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost QBTS ETF предполагает учет годового диапазона 6.63 - 24.76 и текущей цены 6.67. Многие сравнивают -0.45% и -42.35% перед размещением ордеров на 6.67 или 6.97. Изучайте ежедневные изменения цены QBY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost QBTS ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) за последний год составила 24.76. Акции заметно колебались в пределах 6.63 - 24.76, сравнение с 6.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost QBTS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost QBTS ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) за год составила 6.63. Сравнение с текущими 6.67 и 6.63 - 24.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QBY?
В прошлом GraniteShares YieldBoost QBTS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.68 и -73.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.68
- Open
- 6.65
- Bid
- 6.67
- Ask
- 6.97
- Low
- 6.63
- High
- 6.71
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- -0.45%
- 6-месячное изменение
- -42.35%
- Годовое изменение
- -73.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%