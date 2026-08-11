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QBY: GraniteShares YieldBoost QBTS ETF

6.67 USD 0.01 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QBY за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.63, а максимальная — 6.71.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost QBTS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QBY сегодня?

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) сегодня оценивается на уровне 6.67. Инструмент торгуется в пределах 6.63 - 6.71, вчерашнее закрытие составило 6.68, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QBY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost QBTS ETF?

GraniteShares YieldBoost QBTS ETF в настоящее время оценивается в 6.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.06% и USD. Отслеживайте движения QBY на графике в реальном времени.

Как купить акции QBY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) по текущей цене 6.67. Ордера обычно размещаются около 6.67 или 6.97, тогда как 34 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QBY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QBY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBoost QBTS ETF предполагает учет годового диапазона 6.63 - 24.76 и текущей цены 6.67. Многие сравнивают -0.45% и -42.35% перед размещением ордеров на 6.67 или 6.97. Изучайте ежедневные изменения цены QBY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost QBTS ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) за последний год составила 24.76. Акции заметно колебались в пределах 6.63 - 24.76, сравнение с 6.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost QBTS ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost QBTS ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost QBTS ETF (QBY) за год составила 6.63. Сравнение с текущими 6.67 и 6.63 - 24.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QBY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QBY?

В прошлом GraniteShares YieldBoost QBTS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.68 и -73.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.63 6.71
Годовой диапазон
6.63 24.76
Предыдущее закрытие
6.68
Open
6.65
Bid
6.67
Ask
6.97
Low
6.63
High
6.71
Объем
34
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
-0.45%
6-месячное изменение
-42.35%
Годовое изменение
-73.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%