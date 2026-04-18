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PAPR: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

42.83 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PAPR汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点42.79和高点42.90进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PAPR新闻

常见问题解答

PAPR股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票今天的定价为42.83。它在42.79 - 42.90范围内交易，昨天的收盘价为42.81，交易量达到25。PAPR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April目前的价值为42.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.57%和USD。实时查看图表以跟踪PAPR走势。

如何购买PAPR股票？

您可以以42.83的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票。订单通常设置在42.83或43.13附近，而25和-0.09%显示市场活动。立即关注PAPR的实时图表更新。

如何投资PAPR股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April需要考虑年度范围39.32 - 42.91和当前价格42.83。许多人在以42.83或43.13下订单之前，会比较0.61%和。实时查看PAPR价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April的最高价格是42.91。在39.32 - 42.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April（PAPR）的最低价格为39.32。将其与当前的42.83和39.32 - 42.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PAPR股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.81和8.57%中可见。

日范围
42.79 42.90
年范围
39.32 42.91
前一天收盘价
42.81
开盘价
42.87
卖价
42.83
买价
43.13
最低价
42.79
最高价
42.90
交易量
25
日变化
0.05%
月变化
0.61%
6个月变化
8.37%
年变化
8.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%