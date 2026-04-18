PAPR: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
今日PAPR汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点42.79和高点42.90进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAPR新闻
- S&P 500 Shoots Upward As Strong Earnings Shift Investors' Time Horizon
- Earnings Drive Both Bull And Bear Markets
- July's Summer Heat Runs Cold
- S&P 500 Retreats As AI Speculation Deflates With Arrival Of Lower Cost Competition (SPX)
- Q2 2026 Earnings Preview: Navigating High Expectations, Tariff Rebates, War Uncertainties
- U.S. Equities: What's Hiding Beneath The Market's Headline Returns?
- Going Nowhere
- S&P 500 Declines As Overinflated AI Stocks Lose Some Air (SPX)
- The Outlook For S&P 500 Dividends In June 2026
- S&P 500 Earnings: All About Expected Q2 '26 Results - Like Big Banks, Financials Here
- S&P 500 Retreats After Jobs Report Raises Prospect Of Rate Hikes (SPX)
- Is The S&P 500 Rising Too Much Too Fast?
- My Oh My, What A Month Of May (null:SPX)
- Risk Management For Retirees: When To Reduce Exposure
- S&P 500 Fully Recovers As Iran War Impact Disappears From Stock Prices
- The S&P 500 Gets Jolted By Inflation Fears
- AI-Powered Earnings Send S&P 500 To New Record Highs
- Fed Holds Rates Steady As Equity Markets Remain Strong And Growth Stays Uneven
- Midterm Elections Haven’t Radically Changed Economic Growth
- The S&P 500 Clocks A New Record High As Geopolitics Hold Index Back From Rising Higher
- S&P 500 Clocks New Record High As Near-Record Winning Streak Continues
- S&P 500 Snapshot: The 7,000 Era Begins Amid Triple Record Highs
- Markets Climb As Risks Ease And Earnings Deliver
- Whale's Insight: The Rebound Is Spreading Across Bitcoin, Altcoins, And Stocks
常见问题解答
PAPR股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票今天的定价为42.83。它在42.79 - 42.90范围内交易，昨天的收盘价为42.81，交易量达到25。PAPR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April目前的价值为42.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.57%和USD。实时查看图表以跟踪PAPR走势。
如何购买PAPR股票？
您可以以42.83的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票。订单通常设置在42.83或43.13附近，而25和-0.09%显示市场活动。立即关注PAPR的实时图表更新。
如何投资PAPR股票？
投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April需要考虑年度范围39.32 - 42.91和当前价格42.83。许多人在以42.83或43.13下订单之前，会比较0.61%和。实时查看PAPR价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April的最高价格是42.91。在39.32 - 42.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April的绩效。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April（PAPR）的最低价格为39.32。将其与当前的42.83和39.32 - 42.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PAPR股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.81和8.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.81
- 开盘价
- 42.87
- 卖价
- 42.83
- 买价
- 43.13
- 最低价
- 42.79
- 最高价
- 42.90
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- 8.37%
- 年变化
- 8.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%