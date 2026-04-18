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PAPR: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

42.81 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAPR за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.81, а максимальная — 42.91.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAPR сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) сегодня оценивается на уровне 42.81. Инструмент торгуется в пределах 42.81 - 42.91, вчерашнее закрытие составило 42.84, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 42.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.52% и USD. Отслеживайте движения PAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции PAPR?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) по текущей цене 42.81. Ордера обычно размещаются около 42.81 или 43.11, тогда как 48 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAPR?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 39.32 - 42.91 и текущей цены 42.81. Многие сравнивают 0.56% и 8.32% перед размещением ордеров на 42.81 или 43.11. Изучайте ежедневные изменения цены PAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) за последний год составила 42.91. Акции заметно колебались в пределах 39.32 - 42.91, сравнение с 42.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) за год составила 39.32. Сравнение с текущими 42.81 и 39.32 - 42.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAPR?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.84 и 8.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.81 42.91
Годовой диапазон
39.32 42.91
Предыдущее закрытие
42.84
Open
42.91
Bid
42.81
Ask
43.11
Low
42.81
High
42.91
Объем
48
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
8.32%
Годовое изменение
8.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%