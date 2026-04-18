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PAPR: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
Курс PAPR за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.81, а максимальная — 42.91.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAPR сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) сегодня оценивается на уровне 42.81. Инструмент торгуется в пределах 42.81 - 42.91, вчерашнее закрытие составило 42.84, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 42.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.52% и USD. Отслеживайте движения PAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции PAPR?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) по текущей цене 42.81. Ордера обычно размещаются около 42.81 или 43.11, тогда как 48 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAPR?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 39.32 - 42.91 и текущей цены 42.81. Многие сравнивают 0.56% и 8.32% перед размещением ордеров на 42.81 или 43.11. Изучайте ежедневные изменения цены PAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) за последний год составила 42.91. Акции заметно колебались в пределах 39.32 - 42.91, сравнение с 42.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) за год составила 39.32. Сравнение с текущими 42.81 и 39.32 - 42.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAPR?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.84 и 8.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.84
- Open
- 42.91
- Bid
- 42.81
- Ask
- 43.11
- Low
- 42.81
- High
- 42.91
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 8.32%
- Годовое изменение
- 8.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%