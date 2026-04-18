Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) сегодня оценивается на уровне 42.81. Инструмент торгуется в пределах 42.81 - 42.91, вчерашнее закрытие составило 42.84, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAPR в реальном времени.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 42.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.52% и USD. Отслеживайте движения PAPR на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) по текущей цене 42.81. Ордера обычно размещаются около 42.81 или 43.11, тогда как 48 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAPR на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 39.32 - 42.91 и текущей цены 42.81. Многие сравнивают 0.56% и 8.32% перед размещением ордеров на 42.81 или 43.11. Изучайте ежедневные изменения цены PAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) за последний год составила 42.91. Акции заметно колебались в пределах 39.32 - 42.91, сравнение с 42.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April на графике в реальном времени.