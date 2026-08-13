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ONDU: Tradr 2X Long ONDS Daily ETF

6.57 USD 0.56 (9.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ONDU汇率已更改9.32%。当日，交易品种以低点5.94和高点6.57进行交易。

关注Tradr 2X Long ONDS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ONDU股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票今天的定价为6.57。它在5.94 - 6.57范围内交易，昨天的收盘价为6.01，交易量达到126。ONDU的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long ONDS Daily ETF目前的价值为6.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.64%和USD。实时查看图表以跟踪ONDU走势。

如何购买ONDU股票？

您可以以6.57的当前价格购买Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票。订单通常设置在6.57或6.87附近，而126和8.06%显示市场活动。立即关注ONDU的实时图表更新。

如何投资ONDU股票？

投资Tradr 2X Long ONDS Daily ETF需要考虑年度范围2.92 - 29.17和当前价格6.57。许多人在以6.57或6.87下订单之前，会比较66.75%和。实时查看ONDU价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long ONDS Daily ETF的最高价格是29.17。在2.92 - 29.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long ONDS Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long ONDS Daily ETF（ONDU）的最低价格为2.92。将其与当前的6.57和2.92 - 29.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ONDU股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long ONDS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.01和-74.64%中可见。

日范围
5.94 6.57
年范围
2.92 29.17
前一天收盘价
6.01
开盘价
6.08
卖价
6.57
买价
6.87
最低价
5.94
最高价
6.57
交易量
126
日变化
9.32%
月变化
66.75%
6个月变化
-51.69%
年变化
-74.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%