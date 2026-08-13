ONDU: Tradr 2X Long ONDS Daily ETF
今日ONDU汇率已更改9.32%。当日，交易品种以低点5.94和高点6.57进行交易。
关注Tradr 2X Long ONDS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ONDU股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票今天的定价为6.57。它在5.94 - 6.57范围内交易，昨天的收盘价为6.01，交易量达到126。ONDU的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF目前的价值为6.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.64%和USD。实时查看图表以跟踪ONDU走势。
如何购买ONDU股票？
您可以以6.57的当前价格购买Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票。订单通常设置在6.57或6.87附近，而126和8.06%显示市场活动。立即关注ONDU的实时图表更新。
如何投资ONDU股票？
投资Tradr 2X Long ONDS Daily ETF需要考虑年度范围2.92 - 29.17和当前价格6.57。许多人在以6.57或6.87下订单之前，会比较66.75%和。实时查看ONDU价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long ONDS Daily ETF的最高价格是29.17。在2.92 - 29.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long ONDS Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF（ONDU）的最低价格为2.92。将其与当前的6.57和2.92 - 29.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONDU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ONDU股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.01和-74.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.01
- 开盘价
- 6.08
- 卖价
- 6.57
- 买价
- 6.87
- 最低价
- 5.94
- 最高价
- 6.57
- 交易量
- 126
- 日变化
- 9.32%
- 月变化
- 66.75%
- 6个月变化
- -51.69%
- 年变化
- -74.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%