NRO: Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc
今日NRO汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点2.94和高点2.98进行交易。
关注Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRO新闻
- Return Of The Bad News Bulls
- A Hawkish Hold, A Steeper Curve
- Weekly Market Pulse: The Forgotten Asset
- The Fed’s Crude Dilemma
- The REIT Recovery Broadens Beyond Rates
- Disinflation Meets Escalation
- The Truce Is Loose
- NRO: Rising Interest Rates Can Threaten NAV Growth (NYSE:NRO)
- Sparks From The Warsh Fed
- Testing The Truce
- New Fed Regime, Same Hawkish Theme
- REITs: Cheap, Unloved, And Finally Showing Life
- Peace Hopes Revive Rally
- Payrolls Reset The Fed Debate
- Ceasefire Holds, Rally Rolls
- Weekly Market Pulse: The Real Deal
- REITs Rip As Mega-Deals Hit
- Inflation Reignites, Yields Spike
- From Oil Shock To Earnings Pop
- REITs Excel, Earnings Swell, Fed Rebels
- Settling Into Uncertainty
- What We're Watching This REIT Earnings Season
- REITs At New Highs: Early Expansion, Not The End Of The Cycle
- A Narrow Strait To Peace
常见问题解答
NRO股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票今天的定价为2.94。它在2.94 - 2.98范围内交易，昨天的收盘价为2.97，交易量达到179。NRO的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票是否支付股息？
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc目前的价值为2.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.70%和USD。实时查看图表以跟踪NRO走势。
如何购买NRO股票？
您可以以2.94的当前价格购买Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票。订单通常设置在2.94或3.24附近，而179和-1.34%显示市场活动。立即关注NRO的实时图表更新。
如何投资NRO股票？
投资Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc需要考虑年度范围2.74 - 3.23和当前价格2.94。许多人在以2.94或3.24下订单之前，会比较-2.97%和。实时查看NRO价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc的最高价格是3.23。在2.74 - 3.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc的绩效。
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc（NRO）的最低价格为2.74。将其与当前的2.94和2.74 - 3.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NRO股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.97和-8.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.97
- 开盘价
- 2.98
- 卖价
- 2.94
- 买价
- 3.24
- 最低价
- 2.94
- 最高价
- 2.98
- 交易量
- 179
- 日变化
- -1.01%
- 月变化
- -2.97%
- 6个月变化
- -4.39%
- 年变化
- -8.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%