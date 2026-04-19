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NRO: Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc

2.94 USD 0.03 (1.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NRO汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点2.94和高点2.98进行交易。

关注Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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NRO新闻

常见问题解答

NRO股票今天的价格是多少？

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票今天的定价为2.94。它在2.94 - 2.98范围内交易，昨天的收盘价为2.97，交易量达到179。NRO的实时价格图表显示了这些更新。

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票是否支付股息？

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc目前的价值为2.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.70%和USD。实时查看图表以跟踪NRO走势。

如何购买NRO股票？

您可以以2.94的当前价格购买Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票。订单通常设置在2.94或3.24附近，而179和-1.34%显示市场活动。立即关注NRO的实时图表更新。

如何投资NRO股票？

投资Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc需要考虑年度范围2.74 - 3.23和当前价格2.94。许多人在以2.94或3.24下订单之前，会比较-2.97%和。实时查看NRO价格图表，了解每日变化。

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc的最高价格是3.23。在2.74 - 3.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc的绩效。

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc股票的最低价格是多少？

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc（NRO）的最低价格为2.74。将其与当前的2.94和2.74 - 3.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NRO股票是什么时候拆分的？

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.97和-8.70%中可见。

日范围
2.94 2.98
年范围
2.74 3.23
前一天收盘价
2.97
开盘价
2.98
卖价
2.94
买价
3.24
最低价
2.94
最高价
2.98
交易量
179
日变化
-1.01%
月变化
-2.97%
6个月变化
-4.39%
年变化
-8.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%