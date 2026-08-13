报价部分
货币 / NOCT
回到股票

NOCT: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October

63.28 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NOCT汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点63.25和高点63.36进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NOCT股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October股票今天的定价为63.28。它在63.25 - 63.36范围内交易，昨天的收盘价为63.29，交易量达到42。NOCT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October目前的价值为63.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.02%和USD。实时查看图表以跟踪NOCT走势。

如何购买NOCT股票？

您可以以63.28的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October股票。订单通常设置在63.28或63.58附近，而42和-0.13%显示市场活动。立即关注NOCT的实时图表更新。

如何投资NOCT股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October需要考虑年度范围55.21 - 63.36和当前价格63.28。许多人在以63.28或63.58下订单之前，会比较1.04%和。实时查看NOCT价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October的最高价格是63.36。在55.21 - 63.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October（NOCT）的最低价格为55.21。将其与当前的63.28和55.21 - 63.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOCT股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.29和14.02%中可见。

日范围
63.25 63.36
年范围
55.21 63.36
前一天收盘价
63.29
开盘价
63.36
卖价
63.28
买价
63.58
最低价
63.25
最高价
63.36
交易量
42
日变化
-0.02%
月变化
1.04%
6个月变化
10.51%
年变化
14.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%