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NOCT: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
Курс NOCT за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.26, а максимальная — 63.36.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NOCT сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) сегодня оценивается на уровне 63.29. Инструмент торгуется в пределах 63.26 - 63.36, вчерашнее закрытие составило 63.28, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October в настоящее время оценивается в 63.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.04% и USD. Отслеживайте движения NOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции NOCT?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) по текущей цене 63.29. Ордера обычно размещаются около 63.29 или 63.59, тогда как 37 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NOCT?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October предполагает учет годового диапазона 55.21 - 63.36 и текущей цены 63.29. Многие сравнивают 1.05% и 10.53% перед размещением ордеров на 63.29 или 63.59. Изучайте ежедневные изменения цены NOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) за последний год составила 63.36. Акции заметно колебались в пределах 55.21 - 63.36, сравнение с 63.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) за год составила 55.21. Сравнение с текущими 63.29 и 55.21 - 63.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NOCT?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.28 и 14.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.28
- Open
- 63.36
- Bid
- 63.29
- Ask
- 63.59
- Low
- 63.26
- High
- 63.36
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 1.05%
- 6-месячное изменение
- 10.53%
- Годовое изменение
- 14.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%