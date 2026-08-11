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NOCT: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October

63.29 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NOCT за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.26, а максимальная — 63.36.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOCT сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) сегодня оценивается на уровне 63.29. Инструмент торгуется в пределах 63.26 - 63.36, вчерашнее закрытие составило 63.28, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October в настоящее время оценивается в 63.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.04% и USD. Отслеживайте движения NOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции NOCT?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) по текущей цене 63.29. Ордера обычно размещаются около 63.29 или 63.59, тогда как 37 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOCT?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October предполагает учет годового диапазона 55.21 - 63.36 и текущей цены 63.29. Многие сравнивают 1.05% и 10.53% перед размещением ордеров на 63.29 или 63.59. Изучайте ежедневные изменения цены NOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) за последний год составила 63.36. Акции заметно колебались в пределах 55.21 - 63.36, сравнение с 63.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October (NOCT) за год составила 55.21. Сравнение с текущими 63.29 и 55.21 - 63.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOCT?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.28 и 14.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.26 63.36
Годовой диапазон
55.21 63.36
Предыдущее закрытие
63.28
Open
63.36
Bid
63.29
Ask
63.59
Low
63.26
High
63.36
Объем
37
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
10.53%
Годовое изменение
14.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%