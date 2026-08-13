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LNGX: Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF

44.06 USD 0.33 (0.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LNGX汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点42.95和高点44.21进行交易。

关注Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LNGX股票今天的价格是多少？

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票今天的定价为44.06。它在42.95 - 44.21范围内交易，昨天的收盘价为43.73，交易量达到20。LNGX的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票是否支付股息？

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF目前的价值为44.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.82%和USD。实时查看图表以跟踪LNGX走势。

如何购买LNGX股票？

您可以以44.06的当前价格购买Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票。订单通常设置在44.06或44.36附近，而20和0.94%显示市场活动。立即关注LNGX的实时图表更新。

如何投资LNGX股票？

投资Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF需要考虑年度范围33.94 - 48.99和当前价格44.06。许多人在以44.06或44.36下订单之前，会比较4.06%和。实时查看LNGX价格图表，了解每日变化。

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF的最高价格是48.99。在33.94 - 48.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF的绩效。

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票的最低价格是多少？

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF（LNGX）的最低价格为33.94。将其与当前的44.06和33.94 - 48.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LNGX股票是什么时候拆分的？

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.73和29.82%中可见。

日范围
42.95 44.21
年范围
33.94 48.99
前一天收盘价
43.73
开盘价
43.65
卖价
44.06
买价
44.36
最低价
42.95
最高价
44.21
交易量
20
日变化
0.75%
月变化
4.06%
6个月变化
1.60%
年变化
29.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%