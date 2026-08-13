LNGX: Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF
今日LNGX汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点42.95和高点44.21进行交易。
关注Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LNGX股票今天的价格是多少？
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票今天的定价为44.06。它在42.95 - 44.21范围内交易，昨天的收盘价为43.73，交易量达到20。LNGX的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票是否支付股息？
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF目前的价值为44.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.82%和USD。实时查看图表以跟踪LNGX走势。
如何购买LNGX股票？
您可以以44.06的当前价格购买Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票。订单通常设置在44.06或44.36附近，而20和0.94%显示市场活动。立即关注LNGX的实时图表更新。
如何投资LNGX股票？
投资Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF需要考虑年度范围33.94 - 48.99和当前价格44.06。许多人在以44.06或44.36下订单之前，会比较4.06%和。实时查看LNGX价格图表，了解每日变化。
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF的最高价格是48.99。在33.94 - 48.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF的绩效。
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF股票的最低价格是多少？
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF（LNGX）的最低价格为33.94。将其与当前的44.06和33.94 - 48.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LNGX股票是什么时候拆分的？
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.73和29.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.73
- 开盘价
- 43.65
- 卖价
- 44.06
- 买价
- 44.36
- 最低价
- 42.95
- 最高价
- 44.21
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 4.06%
- 6个月变化
- 1.60%
- 年变化
- 29.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%