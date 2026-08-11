КотировкиРазделы
Валюты / LNGX
Назад в Рынок акций США

LNGX: Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF

43.73 USD 2.15 (5.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LNGX за сегодня изменился на 5.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.58, а максимальная — 43.73.

Следите за динамикой Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LNGX сегодня?

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) сегодня оценивается на уровне 43.73. Инструмент торгуется в пределах 42.58 - 43.73, вчерашнее закрытие составило 41.58, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF?

Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF в настоящее время оценивается в 43.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.85% и USD. Отслеживайте движения LNGX на графике в реальном времени.

Как купить акции LNGX?

Вы можете купить акции Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) по текущей цене 43.73. Ордера обычно размещаются около 43.73 или 44.03, тогда как 107 и 2.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LNGX?

Инвестирование в Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF предполагает учет годового диапазона 33.94 - 48.99 и текущей цены 43.73. Многие сравнивают 3.28% и 0.84% перед размещением ордеров на 43.73 или 44.03. Изучайте ежедневные изменения цены LNGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF?

Самая высокая цена Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) за последний год составила 48.99. Акции заметно колебались в пределах 33.94 - 48.99, сравнение с 41.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF?

Самая низкая цена Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) за год составила 33.94. Сравнение с текущими 43.73 и 33.94 - 48.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LNGX?

В прошлом Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.58 и 28.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.58 43.73
Годовой диапазон
33.94 48.99
Предыдущее закрытие
41.58
Open
42.58
Bid
43.73
Ask
44.03
Low
42.58
High
43.73
Объем
107
Дневное изменение
5.17%
Месячное изменение
3.28%
6-месячное изменение
0.84%
Годовое изменение
28.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%