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LNGX: Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF
Курс LNGX за сегодня изменился на 5.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.58, а максимальная — 43.73.
Следите за динамикой Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LNGX сегодня?
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) сегодня оценивается на уровне 43.73. Инструмент торгуется в пределах 42.58 - 43.73, вчерашнее закрытие составило 41.58, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF?
Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF в настоящее время оценивается в 43.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.85% и USD. Отслеживайте движения LNGX на графике в реальном времени.
Как купить акции LNGX?
Вы можете купить акции Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) по текущей цене 43.73. Ордера обычно размещаются около 43.73 или 44.03, тогда как 107 и 2.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LNGX?
Инвестирование в Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF предполагает учет годового диапазона 33.94 - 48.99 и текущей цены 43.73. Многие сравнивают 3.28% и 0.84% перед размещением ордеров на 43.73 или 44.03. Изучайте ежедневные изменения цены LNGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF?
Самая высокая цена Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) за последний год составила 48.99. Акции заметно колебались в пределах 33.94 - 48.99, сравнение с 41.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF?
Самая низкая цена Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) за год составила 33.94. Сравнение с текущими 43.73 и 33.94 - 48.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LNGX?
В прошлом Global X Funds - Global X U.S. Natural Gas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.58 и 28.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.58
- Open
- 42.58
- Bid
- 43.73
- Ask
- 44.03
- Low
- 42.58
- High
- 43.73
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- 5.17%
- Месячное изменение
- 3.28%
- 6-месячное изменение
- 0.84%
- Годовое изменение
- 28.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%