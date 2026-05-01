报价部分
货币 / LDEM
回到股票

LDEM: iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

60.94 USD 0.07 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LDEM汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点60.94和高点60.94进行交易。

关注iShares ESG MSCI EM Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LDEM新闻

常见问题解答

LDEM股票今天的价格是多少？

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF股票今天的定价为60.94。它在60.94 - 60.94范围内交易，昨天的收盘价为60.87，交易量达到2。LDEM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF股票是否支付股息？

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF目前的价值为60.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.15%和USD。实时查看图表以跟踪LDEM走势。

如何购买LDEM股票？

您可以以60.94的当前价格购买iShares ESG MSCI EM Leaders ETF股票。订单通常设置在60.94或61.24附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注LDEM的实时图表更新。

如何投资LDEM股票？

投资iShares ESG MSCI EM Leaders ETF需要考虑年度范围55.52 - 64.73和当前价格60.94。许多人在以60.94或61.24下订单之前，会比较0.33%和。实时查看LDEM价格图表，了解每日变化。

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG MSCI EM Leaders ETF的最高价格是64.73。在55.52 - 64.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG MSCI EM Leaders ETF的绩效。

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF（LDEM）的最低价格为55.52。将其与当前的60.94和55.52 - 64.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LDEM股票是什么时候拆分的？

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.87和9.15%中可见。

日范围
60.94 60.94
年范围
55.52 64.73
前一天收盘价
60.87
开盘价
60.94
卖价
60.94
买价
61.24
最低价
60.94
最高价
60.94
交易量
2
日变化
0.11%
月变化
0.33%
6个月变化
-0.47%
年变化
9.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%