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LDEM: iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

60.94 USD 0.07 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LDEM за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.94, а максимальная — 60.94.

Следите за динамикой iShares ESG MSCI EM Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LDEM сегодня?

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) сегодня оценивается на уровне 60.94. Инструмент торгуется в пределах 60.94 - 60.94, вчерашнее закрытие составило 60.87, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG MSCI EM Leaders ETF?

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF в настоящее время оценивается в 60.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.15% и USD. Отслеживайте движения LDEM на графике в реальном времени.

Как купить акции LDEM?

Вы можете купить акции iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) по текущей цене 60.94. Ордера обычно размещаются около 60.94 или 61.24, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LDEM?

Инвестирование в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 55.52 - 64.73 и текущей цены 60.94. Многие сравнивают 0.33% и -0.47% перед размещением ордеров на 60.94 или 61.24. Изучайте ежедневные изменения цены LDEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG MSCI EM Leaders ETF?

Самая высокая цена iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) за последний год составила 64.73. Акции заметно колебались в пределах 55.52 - 64.73, сравнение с 60.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG MSCI EM Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG MSCI EM Leaders ETF?

Самая низкая цена iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) за год составила 55.52. Сравнение с текущими 60.94 и 55.52 - 64.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LDEM?

В прошлом iShares ESG MSCI EM Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.87 и 9.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.94 60.94
Годовой диапазон
55.52 64.73
Предыдущее закрытие
60.87
Open
60.94
Bid
60.94
Ask
61.24
Low
60.94
High
60.94
Объем
2
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
-0.47%
Годовое изменение
9.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%