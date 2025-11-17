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KTF: KTF基金

9.00 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KTF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.98和高点9.00进行交易。

关注KTF基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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KTF新闻

常见问题解答

KTF股票今天的价格是多少？

KTF基金股票今天的定价为9.00。它在8.98 - 9.00范围内交易，昨天的收盘价为9.00，交易量达到127。KTF的实时价格图表显示了这些更新。

KTF基金股票是否支付股息？

KTF基金目前的价值为9.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.51%和USD。实时查看图表以跟踪KTF走势。

如何购买KTF股票？

您可以以9.00的当前价格购买KTF基金股票。订单通常设置在9.00或9.30附近，而127和0.11%显示市场活动。立即关注KTF的实时图表更新。

如何投资KTF股票？

投资KTF基金需要考虑年度范围8.74 - 9.37和当前价格9.00。许多人在以9.00或9.30下订单之前，会比较1.58%和。实时查看KTF价格图表，了解每日变化。

KTF基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KTF基金的最高价格是9.37。在8.74 - 9.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KTF基金的绩效。

KTF基金股票的最低价格是多少？

KTF基金（KTF）的最低价格为8.74。将其与当前的9.00和8.74 - 9.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KTF股票是什么时候拆分的？

KTF基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.00和2.51%中可见。

日范围
8.98 9.00
年范围
8.74 9.37
前一天收盘价
9.00
开盘价
8.99
卖价
9.00
买价
9.30
最低价
8.98
最高价
9.00
交易量
127
日变化
0.00%
月变化
1.58%
6个月变化
-2.28%
年变化
2.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%