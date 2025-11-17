KTF: KTF基金
今日KTF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.98和高点9.00进行交易。
关注KTF基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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KTF新闻
常见问题解答
KTF股票今天的价格是多少？
KTF基金股票今天的定价为9.00。它在8.98 - 9.00范围内交易，昨天的收盘价为9.00，交易量达到127。KTF的实时价格图表显示了这些更新。
KTF基金股票是否支付股息？
KTF基金目前的价值为9.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.51%和USD。实时查看图表以跟踪KTF走势。
如何购买KTF股票？
您可以以9.00的当前价格购买KTF基金股票。订单通常设置在9.00或9.30附近，而127和0.11%显示市场活动。立即关注KTF的实时图表更新。
如何投资KTF股票？
投资KTF基金需要考虑年度范围8.74 - 9.37和当前价格9.00。许多人在以9.00或9.30下订单之前，会比较1.58%和。实时查看KTF价格图表，了解每日变化。
KTF基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KTF基金的最高价格是9.37。在8.74 - 9.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KTF基金的绩效。
KTF基金股票的最低价格是多少？
KTF基金（KTF）的最低价格为8.74。将其与当前的9.00和8.74 - 9.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KTF股票是什么时候拆分的？
KTF基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.00和2.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.00
- 开盘价
- 8.99
- 卖价
- 9.00
- 买价
- 9.30
- 最低价
- 8.98
- 最高价
- 9.00
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- -2.28%
- 年变化
- 2.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%