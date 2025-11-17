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KTF: DWS Municipal Income Trust
Курс KTF за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.97, а максимальная — 9.00.
Следите за динамикой DWS Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KTF сегодня?
DWS Municipal Income Trust (KTF) сегодня оценивается на уровне 9.00. Инструмент торгуется в пределах 8.97 - 9.00, вчерашнее закрытие составило 8.99, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KTF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DWS Municipal Income Trust?
DWS Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 9.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.51% и USD. Отслеживайте движения KTF на графике в реальном времени.
Как купить акции KTF?
Вы можете купить акции DWS Municipal Income Trust (KTF) по текущей цене 9.00. Ордера обычно размещаются около 9.00 или 9.30, тогда как 141 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KTF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KTF?
Инвестирование в DWS Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 8.74 - 9.37 и текущей цены 9.00. Многие сравнивают 1.58% и -2.28% перед размещением ордеров на 9.00 или 9.30. Изучайте ежедневные изменения цены KTF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DWS Municipal Income Trust?
Самая высокая цена DWS Municipal Income Trust (KTF) за последний год составила 9.37. Акции заметно колебались в пределах 8.74 - 9.37, сравнение с 8.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DWS Municipal Income Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DWS Municipal Income Trust?
Самая низкая цена DWS Municipal Income Trust (KTF) за год составила 8.74. Сравнение с текущими 9.00 и 8.74 - 9.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KTF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KTF?
В прошлом DWS Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.99 и 2.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.99
- Open
- 9.00
- Bid
- 9.00
- Ask
- 9.30
- Low
- 8.97
- High
- 9.00
- Объем
- 141
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- -2.28%
- Годовое изменение
- 2.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%