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KTF: DWS Municipal Income Trust

9.00 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KTF за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.97, а максимальная — 9.00.

Следите за динамикой DWS Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KTF сегодня?

DWS Municipal Income Trust (KTF) сегодня оценивается на уровне 9.00. Инструмент торгуется в пределах 8.97 - 9.00, вчерашнее закрытие составило 8.99, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KTF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DWS Municipal Income Trust?

DWS Municipal Income Trust в настоящее время оценивается в 9.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.51% и USD. Отслеживайте движения KTF на графике в реальном времени.

Как купить акции KTF?

Вы можете купить акции DWS Municipal Income Trust (KTF) по текущей цене 9.00. Ордера обычно размещаются около 9.00 или 9.30, тогда как 141 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KTF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KTF?

Инвестирование в DWS Municipal Income Trust предполагает учет годового диапазона 8.74 - 9.37 и текущей цены 9.00. Многие сравнивают 1.58% и -2.28% перед размещением ордеров на 9.00 или 9.30. Изучайте ежедневные изменения цены KTF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DWS Municipal Income Trust?

Самая высокая цена DWS Municipal Income Trust (KTF) за последний год составила 9.37. Акции заметно колебались в пределах 8.74 - 9.37, сравнение с 8.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DWS Municipal Income Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DWS Municipal Income Trust?

Самая низкая цена DWS Municipal Income Trust (KTF) за год составила 8.74. Сравнение с текущими 9.00 и 8.74 - 9.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KTF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KTF?

В прошлом DWS Municipal Income Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.99 и 2.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.97 9.00
Годовой диапазон
8.74 9.37
Предыдущее закрытие
8.99
Open
9.00
Bid
9.00
Ask
9.30
Low
8.97
High
9.00
Объем
141
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
1.58%
6-месячное изменение
-2.28%
Годовое изменение
2.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%