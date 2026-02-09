KHYB: KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
今日KHYB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.16和高点24.16进行交易。
关注KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
KHYB股票今天的价格是多少？
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF股票今天的定价为24.16。它在24.16 - 24.16范围内交易，昨天的收盘价为24.15，交易量达到2。KHYB的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF股票是否支付股息？
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF目前的价值为24.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪KHYB走势。
如何购买KHYB股票？
您可以以24.16的当前价格购买KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF股票。订单通常设置在24.16或24.46附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注KHYB的实时图表更新。
如何投资KHYB股票？
投资KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF需要考虑年度范围23.51 - 24.87和当前价格24.16。许多人在以24.16或24.46下订单之前，会比较0.50%和。实时查看KHYB价格图表，了解每日变化。
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF的最高价格是24.87。在23.51 - 24.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF的绩效。
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF（KHYB）的最低价格为23.51。将其与当前的24.16和23.51 - 24.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KHYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KHYB股票是什么时候拆分的？
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.15和-2.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.15
- 开盘价
- 24.16
- 卖价
- 24.16
- 买价
- 24.46
- 最低价
- 24.16
- 最高价
- 24.16
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- -1.67%
- 年变化
- -2.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%