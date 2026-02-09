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KHYB: KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
Курс KHYB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.14, а максимальная — 24.16.
Следите за динамикой KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KHYB сегодня?
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) сегодня оценивается на уровне 24.15. Инструмент торгуется в пределах 24.14 - 24.16, вчерашнее закрытие составило 24.17, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KHYB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF?
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.62% и USD. Отслеживайте движения KHYB на графике в реальном времени.
Как купить акции KHYB?
Вы можете купить акции KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) по текущей цене 24.15. Ордера обычно размещаются около 24.15 или 24.45, тогда как 9 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KHYB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KHYB?
Инвестирование в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.51 - 24.87 и текущей цены 24.15. Многие сравнивают 0.46% и -1.71% перед размещением ордеров на 24.15 или 24.45. Изучайте ежедневные изменения цены KHYB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF?
Самая высокая цена KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) за последний год составила 24.87. Акции заметно колебались в пределах 23.51 - 24.87, сравнение с 24.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF?
Самая низкая цена KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) за год составила 23.51. Сравнение с текущими 24.15 и 23.51 - 24.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KHYB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KHYB?
В прошлом KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.17 и -2.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.17
- Open
- 24.14
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Low
- 24.14
- High
- 24.16
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- -1.71%
- Годовое изменение
- -2.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%