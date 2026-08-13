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KDVD: Keeley Dividend ETF

29.33 USD 0.11 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KDVD汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点29.33和高点29.33进行交易。

关注Keeley Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KDVD股票今天的价格是多少？

Keeley Dividend ETF股票今天的定价为29.33。它在29.33 - 29.33范围内交易，昨天的收盘价为29.22，交易量达到1。KDVD的实时价格图表显示了这些更新。

Keeley Dividend ETF股票是否支付股息？

Keeley Dividend ETF目前的价值为29.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.13%和USD。实时查看图表以跟踪KDVD走势。

如何购买KDVD股票？

您可以以29.33的当前价格购买Keeley Dividend ETF股票。订单通常设置在29.33或29.63附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KDVD的实时图表更新。

如何投资KDVD股票？

投资Keeley Dividend ETF需要考虑年度范围24.95 - 29.33和当前价格29.33。许多人在以29.33或29.63下订单之前，会比较1.17%和。实时查看KDVD价格图表，了解每日变化。

Keeley Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Keeley Dividend ETF的最高价格是29.33。在24.95 - 29.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Keeley Dividend ETF的绩效。

Keeley Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Keeley Dividend ETF（KDVD）的最低价格为24.95。将其与当前的29.33和24.95 - 29.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KDVD股票是什么时候拆分的？

Keeley Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.22和17.13%中可见。

日范围
29.33 29.33
年范围
24.95 29.33
前一天收盘价
29.22
开盘价
29.33
卖价
29.33
买价
29.63
最低价
29.33
最高价
29.33
交易量
1
日变化
0.38%
月变化
1.17%
6个月变化
5.43%
年变化
17.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%