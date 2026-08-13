KDVD: Keeley Dividend ETF
今日KDVD汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点29.33和高点29.33进行交易。
关注Keeley Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KDVD股票今天的价格是多少？
Keeley Dividend ETF股票今天的定价为29.33。它在29.33 - 29.33范围内交易，昨天的收盘价为29.22，交易量达到1。KDVD的实时价格图表显示了这些更新。
Keeley Dividend ETF股票是否支付股息？
Keeley Dividend ETF目前的价值为29.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.13%和USD。实时查看图表以跟踪KDVD走势。
如何购买KDVD股票？
您可以以29.33的当前价格购买Keeley Dividend ETF股票。订单通常设置在29.33或29.63附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注KDVD的实时图表更新。
如何投资KDVD股票？
投资Keeley Dividend ETF需要考虑年度范围24.95 - 29.33和当前价格29.33。许多人在以29.33或29.63下订单之前，会比较1.17%和。实时查看KDVD价格图表，了解每日变化。
Keeley Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Keeley Dividend ETF的最高价格是29.33。在24.95 - 29.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Keeley Dividend ETF的绩效。
Keeley Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Keeley Dividend ETF（KDVD）的最低价格为24.95。将其与当前的29.33和24.95 - 29.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KDVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KDVD股票是什么时候拆分的？
Keeley Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.22和17.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.22
- 开盘价
- 29.33
- 卖价
- 29.33
- 买价
- 29.63
- 最低价
- 29.33
- 最高价
- 29.33
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 1.17%
- 6个月变化
- 5.43%
- 年变化
- 17.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%