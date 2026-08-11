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KDVD: Keeley Dividend ETF
Курс KDVD за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.33, а максимальная — 29.33.
Следите за динамикой Keeley Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KDVD сегодня?
Keeley Dividend ETF (KDVD) сегодня оценивается на уровне 29.33. Инструмент торгуется в пределах 29.33 - 29.33, вчерашнее закрытие составило 29.22, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KDVD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Keeley Dividend ETF?
Keeley Dividend ETF в настоящее время оценивается в 29.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.13% и USD. Отслеживайте движения KDVD на графике в реальном времени.
Как купить акции KDVD?
Вы можете купить акции Keeley Dividend ETF (KDVD) по текущей цене 29.33. Ордера обычно размещаются около 29.33 или 29.63, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KDVD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KDVD?
Инвестирование в Keeley Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 24.95 - 29.33 и текущей цены 29.33. Многие сравнивают 1.17% и 5.43% перед размещением ордеров на 29.33 или 29.63. Изучайте ежедневные изменения цены KDVD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Keeley Dividend ETF?
Самая высокая цена Keeley Dividend ETF (KDVD) за последний год составила 29.33. Акции заметно колебались в пределах 24.95 - 29.33, сравнение с 29.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Keeley Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Keeley Dividend ETF?
Самая низкая цена Keeley Dividend ETF (KDVD) за год составила 24.95. Сравнение с текущими 29.33 и 24.95 - 29.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KDVD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KDVD?
В прошлом Keeley Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.22 и 17.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.22
- Open
- 29.33
- Bid
- 29.33
- Ask
- 29.63
- Low
- 29.33
- High
- 29.33
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 1.17%
- 6-месячное изменение
- 5.43%
- Годовое изменение
- 17.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%