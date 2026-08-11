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KDVD: Keeley Dividend ETF

29.33 USD 0.11 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KDVD за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.33, а максимальная — 29.33.

Следите за динамикой Keeley Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KDVD сегодня?

Keeley Dividend ETF (KDVD) сегодня оценивается на уровне 29.33. Инструмент торгуется в пределах 29.33 - 29.33, вчерашнее закрытие составило 29.22, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KDVD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Keeley Dividend ETF?

Keeley Dividend ETF в настоящее время оценивается в 29.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.13% и USD. Отслеживайте движения KDVD на графике в реальном времени.

Как купить акции KDVD?

Вы можете купить акции Keeley Dividend ETF (KDVD) по текущей цене 29.33. Ордера обычно размещаются около 29.33 или 29.63, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KDVD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KDVD?

Инвестирование в Keeley Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 24.95 - 29.33 и текущей цены 29.33. Многие сравнивают 1.17% и 5.43% перед размещением ордеров на 29.33 или 29.63. Изучайте ежедневные изменения цены KDVD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Keeley Dividend ETF?

Самая высокая цена Keeley Dividend ETF (KDVD) за последний год составила 29.33. Акции заметно колебались в пределах 24.95 - 29.33, сравнение с 29.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Keeley Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Keeley Dividend ETF?

Самая низкая цена Keeley Dividend ETF (KDVD) за год составила 24.95. Сравнение с текущими 29.33 и 24.95 - 29.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KDVD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KDVD?

В прошлом Keeley Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.22 и 17.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.33 29.33
Годовой диапазон
24.95 29.33
Предыдущее закрытие
29.22
Open
29.33
Bid
29.33
Ask
29.63
Low
29.33
High
29.33
Объем
1
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
1.17%
6-месячное изменение
5.43%
Годовое изменение
17.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%