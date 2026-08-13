JEMB: Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF
今日JEMB汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点52.77和高点54.79进行交易。
关注Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
JEMB股票今天的价格是多少？
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票今天的定价为53.30。它在52.77 - 54.79范围内交易，昨天的收盘价为53.54，交易量达到24。JEMB的实时价格图表显示了这些更新。
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票是否支付股息？
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF目前的价值为53.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.52%和USD。实时查看图表以跟踪JEMB走势。
如何购买JEMB股票？
您可以以53.30的当前价格购买Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票。订单通常设置在53.30或53.60附近，而24和-2.72%显示市场活动。立即关注JEMB的实时图表更新。
如何投资JEMB股票？
投资Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF需要考虑年度范围51.72 - 56.39和当前价格53.30。许多人在以53.30或53.60下订单之前，会比较0.40%和。实时查看JEMB价格图表，了解每日变化。
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF的最高价格是56.39。在51.72 - 56.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF的绩效。
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票的最低价格是多少？
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF（JEMB）的最低价格为51.72。将其与当前的53.30和51.72 - 56.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JEMB股票是什么时候拆分的？
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.54和-2.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.54
- 开盘价
- 54.79
- 卖价
- 53.30
- 买价
- 53.60
- 最低价
- 52.77
- 最高价
- 54.79
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- 0.49%
- 年变化
- -2.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%