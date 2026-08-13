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JEMB: Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

53.30 USD 0.24 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JEMB汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点52.77和高点54.79进行交易。

关注Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JEMB股票今天的价格是多少？

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票今天的定价为53.30。它在52.77 - 54.79范围内交易，昨天的收盘价为53.54，交易量达到24。JEMB的实时价格图表显示了这些更新。

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票是否支付股息？

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF目前的价值为53.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.52%和USD。实时查看图表以跟踪JEMB走势。

如何购买JEMB股票？

您可以以53.30的当前价格购买Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票。订单通常设置在53.30或53.60附近，而24和-2.72%显示市场活动。立即关注JEMB的实时图表更新。

如何投资JEMB股票？

投资Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF需要考虑年度范围51.72 - 56.39和当前价格53.30。许多人在以53.30或53.60下订单之前，会比较0.40%和。实时查看JEMB价格图表，了解每日变化。

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF的最高价格是56.39。在51.72 - 56.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF的绩效。

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF股票的最低价格是多少？

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF（JEMB）的最低价格为51.72。将其与当前的53.30和51.72 - 56.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JEMB股票是什么时候拆分的？

Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.54和-2.52%中可见。

日范围
52.77 54.79
年范围
51.72 56.39
前一天收盘价
53.54
开盘价
54.79
卖价
53.30
买价
53.60
最低价
52.77
最高价
54.79
交易量
24
日变化
-0.45%
月变化
0.40%
6个月变化
0.49%
年变化
-2.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%