Курс JEMB за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.65, а максимальная — 53.76.

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