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IJJ: iShares 标普中型400价值 ETF

150.37 USD 0.64 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IJJ汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点150.23和高点150.94进行交易。

关注iShares 标普中型400价值 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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IJJ新闻

常见问题解答

IJJ股票今天的价格是多少？

iShares 标普中型400价值 ETF股票今天的定价为150.37。它在150.23 - 150.94范围内交易，昨天的收盘价为149.73，交易量达到383。IJJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 标普中型400价值 ETF股票是否支付股息？

iShares 标普中型400价值 ETF目前的价值为150.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.69%和USD。实时查看图表以跟踪IJJ走势。

如何购买IJJ股票？

您可以以150.37的当前价格购买iShares 标普中型400价值 ETF股票。订单通常设置在150.37或150.67附近，而383和0.05%显示市场活动。立即关注IJJ的实时图表更新。

如何投资IJJ股票？

投资iShares 标普中型400价值 ETF需要考虑年度范围123.89 - 151.53和当前价格150.37。许多人在以150.37或150.67下订单之前，会比较1.36%和。实时查看IJJ价格图表，了解每日变化。

iShares 标普中型400价值 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 标普中型400价值 ETF的最高价格是151.53。在123.89 - 151.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 标普中型400价值 ETF的绩效。

iShares 标普中型400价值 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 标普中型400价值 ETF（IJJ）的最低价格为123.89。将其与当前的150.37和123.89 - 151.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IJJ股票是什么时候拆分的？

iShares 标普中型400价值 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、149.73和16.69%中可见。

日范围
150.23 150.94
年范围
123.89 151.53
前一天收盘价
149.73
开盘价
150.30
卖价
150.37
买价
150.67
最低价
150.23
最高价
150.94
交易量
383
日变化
0.43%
月变化
1.36%
6个月变化
8.45%
年变化
16.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%