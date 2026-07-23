IJJ股票今天的价格是多少？ iShares 标普中型400价值 ETF股票今天的定价为150.37。它在150.23 - 150.94范围内交易，昨天的收盘价为149.73，交易量达到383。IJJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 标普中型400价值 ETF股票是否支付股息？ iShares 标普中型400价值 ETF目前的价值为150.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.69%和USD。实时查看图表以跟踪IJJ走势。

如何购买IJJ股票？ 您可以以150.37的当前价格购买iShares 标普中型400价值 ETF股票。订单通常设置在150.37或150.67附近，而383和0.05%显示市场活动。立即关注IJJ的实时图表更新。

如何投资IJJ股票？ 投资iShares 标普中型400价值 ETF需要考虑年度范围123.89 - 151.53和当前价格150.37。许多人在以150.37或150.67下订单之前，会比较1.36%和。实时查看IJJ价格图表，了解每日变化。

iShares 标普中型400价值 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares 标普中型400价值 ETF的最高价格是151.53。在123.89 - 151.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 标普中型400价值 ETF的绩效。

iShares 标普中型400价值 ETF股票的最低价格是多少？ iShares 标普中型400价值 ETF（IJJ）的最低价格为123.89。将其与当前的150.37和123.89 - 151.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。