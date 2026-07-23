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IJJ: iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

149.73 USD 0.71 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IJJ за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.61, а максимальная — 150.37.

Следите за динамикой iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IJJ сегодня?

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) сегодня оценивается на уровне 149.73. Инструмент торгуется в пределах 149.61 - 150.37, вчерашнее закрытие составило 150.44, а торговый объем достиг 299. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IJJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF в настоящее время оценивается в 149.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.20% и USD. Отслеживайте движения IJJ на графике в реальном времени.

Как купить акции IJJ?

Вы можете купить акции iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) по текущей цене 149.73. Ордера обычно размещаются около 149.73 или 150.03, тогда как 299 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IJJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IJJ?

Инвестирование в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF предполагает учет годового диапазона 123.89 - 151.53 и текущей цены 149.73. Многие сравнивают 0.93% и 7.99% перед размещением ордеров на 149.73 или 150.03. Изучайте ежедневные изменения цены IJJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?

Самая высокая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) за последний год составила 151.53. Акции заметно колебались в пределах 123.89 - 151.53, сравнение с 150.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?

Самая низкая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) за год составила 123.89. Сравнение с текущими 149.73 и 123.89 - 151.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IJJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IJJ?

В прошлом iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 150.44 и 16.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
149.61 150.37
Годовой диапазон
123.89 151.53
Предыдущее закрытие
150.44
Open
150.01
Bid
149.73
Ask
150.03
Low
149.61
High
150.37
Объем
299
Дневное изменение
-0.47%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
7.99%
Годовое изменение
16.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%