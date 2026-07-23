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IJJ: iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Курс IJJ за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.61, а максимальная — 150.37.
Следите за динамикой iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IJJ сегодня?
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) сегодня оценивается на уровне 149.73. Инструмент торгуется в пределах 149.61 - 150.37, вчерашнее закрытие составило 150.44, а торговый объем достиг 299. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IJJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF в настоящее время оценивается в 149.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.20% и USD. Отслеживайте движения IJJ на графике в реальном времени.
Как купить акции IJJ?
Вы можете купить акции iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) по текущей цене 149.73. Ордера обычно размещаются около 149.73 или 150.03, тогда как 299 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IJJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IJJ?
Инвестирование в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF предполагает учет годового диапазона 123.89 - 151.53 и текущей цены 149.73. Многие сравнивают 0.93% и 7.99% перед размещением ордеров на 149.73 или 150.03. Изучайте ежедневные изменения цены IJJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Самая высокая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) за последний год составила 151.53. Акции заметно колебались в пределах 123.89 - 151.53, сравнение с 150.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?
Самая низкая цена iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) за год составила 123.89. Сравнение с текущими 149.73 и 123.89 - 151.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IJJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IJJ?
В прошлом iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 150.44 и 16.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 150.44
- Open
- 150.01
- Bid
- 149.73
- Ask
- 150.03
- Low
- 149.61
- High
- 150.37
- Объем
- 299
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 0.93%
- 6-месячное изменение
- 7.99%
- Годовое изменение
- 16.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%