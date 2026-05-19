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IEDI: iShares U.S. Consumer Focused ETF

56.97 USD 0.33 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IEDI汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点56.74和高点57.32进行交易。

关注iShares U.S. Consumer Focused ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEDI新闻

常见问题解答

IEDI股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Consumer Focused ETF股票今天的定价为56.97。它在56.74 - 57.32范围内交易，昨天的收盘价为57.30，交易量达到13。IEDI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Consumer Focused ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Consumer Focused ETF目前的价值为56.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.03%和USD。实时查看图表以跟踪IEDI走势。

如何购买IEDI股票？

您可以以56.97的当前价格购买iShares U.S. Consumer Focused ETF股票。订单通常设置在56.97或57.27附近，而13和0.30%显示市场活动。立即关注IEDI的实时图表更新。

如何投资IEDI股票？

投资iShares U.S. Consumer Focused ETF需要考虑年度范围52.34 - 58.42和当前价格56.97。许多人在以56.97或57.27下订单之前，会比较0.51%和。实时查看IEDI价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Consumer Focused ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Consumer Focused ETF的最高价格是58.42。在52.34 - 58.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Consumer Focused ETF的绩效。

iShares U.S. Consumer Focused ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Consumer Focused ETF（IEDI）的最低价格为52.34。将其与当前的56.97和52.34 - 58.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IEDI股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Consumer Focused ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.30和1.03%中可见。

日范围
56.74 57.32
年范围
52.34 58.42
前一天收盘价
57.30
开盘价
56.80
卖价
56.97
买价
57.27
最低价
56.74
最高价
57.32
交易量
13
日变化
-0.58%
月变化
0.51%
6个月变化
-0.31%
年变化
1.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%