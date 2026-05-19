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IEDI: iShares U.S. Consumer Focused ETF

56.97 USD 0.33 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IEDI за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.74, а максимальная — 57.32.

Следите за динамикой iShares U.S. Consumer Focused ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IEDI сегодня?

iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) сегодня оценивается на уровне 56.97. Инструмент торгуется в пределах 56.74 - 57.32, вчерашнее закрытие составило 57.30, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Consumer Focused ETF?

iShares U.S. Consumer Focused ETF в настоящее время оценивается в 56.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения IEDI на графике в реальном времени.

Как купить акции IEDI?

Вы можете купить акции iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) по текущей цене 56.97. Ордера обычно размещаются около 56.97 или 57.27, тогда как 13 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IEDI?

Инвестирование в iShares U.S. Consumer Focused ETF предполагает учет годового диапазона 52.34 - 58.42 и текущей цены 56.97. Многие сравнивают 0.51% и -0.31% перед размещением ордеров на 56.97 или 57.27. Изучайте ежедневные изменения цены IEDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Consumer Focused ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) за последний год составила 58.42. Акции заметно колебались в пределах 52.34 - 58.42, сравнение с 57.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Consumer Focused ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Consumer Focused ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) за год составила 52.34. Сравнение с текущими 56.97 и 52.34 - 58.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IEDI?

В прошлом iShares U.S. Consumer Focused ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.30 и 1.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.74 57.32
Годовой диапазон
52.34 58.42
Предыдущее закрытие
57.30
Open
56.80
Bid
56.97
Ask
57.27
Low
56.74
High
57.32
Объем
13
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
-0.31%
Годовое изменение
1.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%