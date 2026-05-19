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IEDI: iShares U.S. Consumer Focused ETF
Курс IEDI за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.74, а максимальная — 57.32.
Следите за динамикой iShares U.S. Consumer Focused ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IEDI сегодня?
iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) сегодня оценивается на уровне 56.97. Инструмент торгуется в пределах 56.74 - 57.32, вчерашнее закрытие составило 57.30, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Consumer Focused ETF?
iShares U.S. Consumer Focused ETF в настоящее время оценивается в 56.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.03% и USD. Отслеживайте движения IEDI на графике в реальном времени.
Как купить акции IEDI?
Вы можете купить акции iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) по текущей цене 56.97. Ордера обычно размещаются около 56.97 или 57.27, тогда как 13 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IEDI?
Инвестирование в iShares U.S. Consumer Focused ETF предполагает учет годового диапазона 52.34 - 58.42 и текущей цены 56.97. Многие сравнивают 0.51% и -0.31% перед размещением ордеров на 56.97 или 57.27. Изучайте ежедневные изменения цены IEDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Consumer Focused ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) за последний год составила 58.42. Акции заметно колебались в пределах 52.34 - 58.42, сравнение с 57.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Consumer Focused ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Consumer Focused ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Consumer Focused ETF (IEDI) за год составила 52.34. Сравнение с текущими 56.97 и 52.34 - 58.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IEDI?
В прошлом iShares U.S. Consumer Focused ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.30 и 1.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.30
- Open
- 56.80
- Bid
- 56.97
- Ask
- 57.27
- Low
- 56.74
- High
- 57.32
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -0.31%
- Годовое изменение
- 1.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%