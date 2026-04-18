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HIBS: Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF

19.22 USD 0.31 (1.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIBS汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点18.96和高点19.39进行交易。

关注Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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HIBS新闻

常见问题解答

HIBS股票今天的价格是多少？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票今天的定价为19.22。它在18.96 - 19.39范围内交易，昨天的收盘价为19.53，交易量达到59。HIBS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票是否支付股息？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF目前的价值为19.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注139.05%和USD。实时查看图表以跟踪HIBS走势。

如何购买HIBS股票？

您可以以19.22的当前价格购买Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票。订单通常设置在19.22或19.52附近，而59和-0.83%显示市场活动。立即关注HIBS的实时图表更新。

如何投资HIBS股票？

投资Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF需要考虑年度范围3.87 - 55.06和当前价格19.22。许多人在以19.22或19.52下订单之前，会比较-16.51%和。实时查看HIBS价格图表，了解每日变化。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF的最高价格是55.06。在3.87 - 55.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF的绩效。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票的最低价格是多少？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF（HIBS）的最低价格为3.87。将其与当前的19.22和3.87 - 55.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIBS股票是什么时候拆分的？

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.53和139.05%中可见。

日范围
18.96 19.39
年范围
3.87 55.06
前一天收盘价
19.53
开盘价
19.38
卖价
19.22
买价
19.52
最低价
18.96
最高价
19.39
交易量
59
日变化
-1.59%
月变化
-16.51%
6个月变化
331.91%
年变化
139.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%