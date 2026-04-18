HIBS股票今天的价格是多少？ Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票今天的定价为19.22。它在18.96 - 19.39范围内交易，昨天的收盘价为19.53，交易量达到59。HIBS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票是否支付股息？ Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF目前的价值为19.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注139.05%和USD。实时查看图表以跟踪HIBS走势。

如何购买HIBS股票？ 您可以以19.22的当前价格购买Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票。订单通常设置在19.22或19.52附近，而59和-0.83%显示市场活动。立即关注HIBS的实时图表更新。

如何投资HIBS股票？ 投资Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF需要考虑年度范围3.87 - 55.06和当前价格19.22。许多人在以19.22或19.52下订单之前，会比较-16.51%和。实时查看HIBS价格图表，了解每日变化。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF的最高价格是55.06。在3.87 - 55.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF的绩效。

Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF股票的最低价格是多少？ Direxion每日标普500高贝塔指数三倍做空ETF（HIBS）的最低价格为3.87。将其与当前的19.22和3.87 - 55.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。