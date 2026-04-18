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HIBS: Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
Курс HIBS за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.04, а максимальная — 19.55.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HIBS сегодня?
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) сегодня оценивается на уровне 19.53. Инструмент торгуется в пределах 19.04 - 19.55, вчерашнее закрытие составило 19.04, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIBS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares?
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 19.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 142.91% и USD. Отслеживайте движения HIBS на графике в реальном времени.
Как купить акции HIBS?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) по текущей цене 19.53. Ордера обычно размещаются около 19.53 или 19.83, тогда как 83 и 2.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIBS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HIBS?
Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 3.87 - 55.06 и текущей цены 19.53. Многие сравнивают -15.16% и 338.88% перед размещением ордеров на 19.53 или 19.83. Изучайте ежедневные изменения цены HIBS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) за последний год составила 55.06. Акции заметно колебались в пределах 3.87 - 55.06, сравнение с 19.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) за год составила 3.87. Сравнение с текущими 19.53 и 3.87 - 55.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIBS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HIBS?
В прошлом Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.04 и 142.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.04
- Open
- 19.04
- Bid
- 19.53
- Ask
- 19.83
- Low
- 19.04
- High
- 19.55
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- 2.57%
- Месячное изменение
- -15.16%
- 6-месячное изменение
- 338.88%
- Годовое изменение
- 142.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%