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HIBS: Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

19.53 USD 0.49 (2.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HIBS за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.04, а максимальная — 19.55.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIBS сегодня?

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) сегодня оценивается на уровне 19.53. Инструмент торгуется в пределах 19.04 - 19.55, вчерашнее закрытие составило 19.04, а торговый объем достиг 83. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares?

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 19.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 142.91% и USD. Отслеживайте движения HIBS на графике в реальном времени.

Как купить акции HIBS?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) по текущей цене 19.53. Ордера обычно размещаются около 19.53 или 19.83, тогда как 83 и 2.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIBS?

Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 3.87 - 55.06 и текущей цены 19.53. Многие сравнивают -15.16% и 338.88% перед размещением ордеров на 19.53 или 19.83. Изучайте ежедневные изменения цены HIBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) за последний год составила 55.06. Акции заметно колебались в пределах 3.87 - 55.06, сравнение с 19.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) за год составила 3.87. Сравнение с текущими 19.53 и 3.87 - 55.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIBS?

В прошлом Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.04 и 142.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.04 19.55
Годовой диапазон
3.87 55.06
Предыдущее закрытие
19.04
Open
19.04
Bid
19.53
Ask
19.83
Low
19.04
High
19.55
Объем
83
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
-15.16%
6-месячное изменение
338.88%
Годовое изменение
142.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%