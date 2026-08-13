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HGRO: Hedgeye Quality Growth ETF

30.92 USD 0.22 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HGRO汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点30.89和高点31.15进行交易。

关注Hedgeye Quality Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HGRO股票今天的价格是多少？

Hedgeye Quality Growth ETF股票今天的定价为30.92。它在30.89 - 31.15范围内交易，昨天的收盘价为31.14，交易量达到45。HGRO的实时价格图表显示了这些更新。

Hedgeye Quality Growth ETF股票是否支付股息？

Hedgeye Quality Growth ETF目前的价值为30.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.24%和USD。实时查看图表以跟踪HGRO走势。

如何购买HGRO股票？

您可以以30.92的当前价格购买Hedgeye Quality Growth ETF股票。订单通常设置在30.92或31.22附近，而45和-0.51%显示市场活动。立即关注HGRO的实时图表更新。

如何投资HGRO股票？

投资Hedgeye Quality Growth ETF需要考虑年度范围26.21 - 31.85和当前价格30.92。许多人在以30.92或31.22下订单之前，会比较1.61%和。实时查看HGRO价格图表，了解每日变化。

Hedgeye Quality Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hedgeye Quality Growth ETF的最高价格是31.85。在26.21 - 31.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hedgeye Quality Growth ETF的绩效。

Hedgeye Quality Growth ETF股票的最低价格是多少？

Hedgeye Quality Growth ETF（HGRO）的最低价格为26.21。将其与当前的30.92和26.21 - 31.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HGRO股票是什么时候拆分的？

Hedgeye Quality Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.14和16.24%中可见。

日范围
30.89 31.15
年范围
26.21 31.85
前一天收盘价
31.14
开盘价
31.08
卖价
30.92
买价
31.22
最低价
30.89
最高价
31.15
交易量
45
日变化
-0.71%
月变化
1.61%
6个月变化
5.85%
年变化
16.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%