HGRO: Hedgeye Quality Growth ETF
今日HGRO汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点30.89和高点31.15进行交易。
关注Hedgeye Quality Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HGRO股票今天的价格是多少？
Hedgeye Quality Growth ETF股票今天的定价为30.92。它在30.89 - 31.15范围内交易，昨天的收盘价为31.14，交易量达到45。HGRO的实时价格图表显示了这些更新。
Hedgeye Quality Growth ETF股票是否支付股息？
Hedgeye Quality Growth ETF目前的价值为30.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.24%和USD。实时查看图表以跟踪HGRO走势。
如何购买HGRO股票？
您可以以30.92的当前价格购买Hedgeye Quality Growth ETF股票。订单通常设置在30.92或31.22附近，而45和-0.51%显示市场活动。立即关注HGRO的实时图表更新。
如何投资HGRO股票？
投资Hedgeye Quality Growth ETF需要考虑年度范围26.21 - 31.85和当前价格30.92。许多人在以30.92或31.22下订单之前，会比较1.61%和。实时查看HGRO价格图表，了解每日变化。
Hedgeye Quality Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hedgeye Quality Growth ETF的最高价格是31.85。在26.21 - 31.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hedgeye Quality Growth ETF的绩效。
Hedgeye Quality Growth ETF股票的最低价格是多少？
Hedgeye Quality Growth ETF（HGRO）的最低价格为26.21。将其与当前的30.92和26.21 - 31.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HGRO股票是什么时候拆分的？
Hedgeye Quality Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.14和16.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.14
- 开盘价
- 31.08
- 卖价
- 30.92
- 买价
- 31.22
- 最低价
- 30.89
- 最高价
- 31.15
- 交易量
- 45
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- 5.85%
- 年变化
- 16.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%