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HGRO: Hedgeye Quality Growth ETF
Курс HGRO за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.05, а максимальная — 31.17.
Следите за динамикой Hedgeye Quality Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HGRO сегодня?
Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) сегодня оценивается на уровне 31.14. Инструмент торгуется в пределах 31.05 - 31.17, вчерашнее закрытие составило 31.00, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HGRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye Quality Growth ETF?
Hedgeye Quality Growth ETF в настоящее время оценивается в 31.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.07% и USD. Отслеживайте движения HGRO на графике в реальном времени.
Как купить акции HGRO?
Вы можете купить акции Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) по текущей цене 31.14. Ордера обычно размещаются около 31.14 или 31.44, тогда как 24 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HGRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HGRO?
Инвестирование в Hedgeye Quality Growth ETF предполагает учет годового диапазона 26.21 - 31.85 и текущей цены 31.14. Многие сравнивают 2.33% и 6.61% перед размещением ордеров на 31.14 или 31.44. Изучайте ежедневные изменения цены HGRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye Quality Growth ETF?
Самая высокая цена Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) за последний год составила 31.85. Акции заметно колебались в пределах 26.21 - 31.85, сравнение с 31.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye Quality Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye Quality Growth ETF?
Самая низкая цена Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) за год составила 26.21. Сравнение с текущими 31.14 и 26.21 - 31.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HGRO?
В прошлом Hedgeye Quality Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.00 и 17.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.00
- Open
- 31.05
- Bid
- 31.14
- Ask
- 31.44
- Low
- 31.05
- High
- 31.17
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 2.33%
- 6-месячное изменение
- 6.61%
- Годовое изменение
- 17.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%