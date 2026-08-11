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HGRO: Hedgeye Quality Growth ETF

31.14 USD 0.14 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HGRO за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.05, а максимальная — 31.17.

Следите за динамикой Hedgeye Quality Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HGRO сегодня?

Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) сегодня оценивается на уровне 31.14. Инструмент торгуется в пределах 31.05 - 31.17, вчерашнее закрытие составило 31.00, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HGRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hedgeye Quality Growth ETF?

Hedgeye Quality Growth ETF в настоящее время оценивается в 31.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.07% и USD. Отслеживайте движения HGRO на графике в реальном времени.

Как купить акции HGRO?

Вы можете купить акции Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) по текущей цене 31.14. Ордера обычно размещаются около 31.14 или 31.44, тогда как 24 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HGRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HGRO?

Инвестирование в Hedgeye Quality Growth ETF предполагает учет годового диапазона 26.21 - 31.85 и текущей цены 31.14. Многие сравнивают 2.33% и 6.61% перед размещением ордеров на 31.14 или 31.44. Изучайте ежедневные изменения цены HGRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hedgeye Quality Growth ETF?

Самая высокая цена Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) за последний год составила 31.85. Акции заметно колебались в пределах 26.21 - 31.85, сравнение с 31.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hedgeye Quality Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hedgeye Quality Growth ETF?

Самая низкая цена Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO) за год составила 26.21. Сравнение с текущими 31.14 и 26.21 - 31.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HGRO?

В прошлом Hedgeye Quality Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.00 и 17.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.05 31.17
Годовой диапазон
26.21 31.85
Предыдущее закрытие
31.00
Open
31.05
Bid
31.14
Ask
31.44
Low
31.05
High
31.17
Объем
24
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
2.33%
6-месячное изменение
6.61%
Годовое изменение
17.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%