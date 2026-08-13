HBTC股票今天的价格是多少？ Harbourton Capital Group股票今天的定价为18.49。它在18.49 - 18.49范围内交易，昨天的收盘价为18.12，交易量达到1。HBTC的实时价格图表显示了这些更新。

Harbourton Capital Group股票是否支付股息？ Harbourton Capital Group目前的价值为18.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.34%和USD。实时查看图表以跟踪HBTC走势。

如何购买HBTC股票？ 您可以以18.49的当前价格购买Harbourton Capital Group股票。订单通常设置在18.49或18.79附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HBTC的实时图表更新。

如何投资HBTC股票？ 投资Harbourton Capital Group需要考虑年度范围17.19 - 31.22和当前价格18.49。许多人在以18.49或18.79下订单之前，会比较4.76%和。实时查看HBTC价格图表，了解每日变化。

Harbourton Capital Group股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Harbourton Capital Group的最高价格是31.22。在17.19 - 31.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbourton Capital Group的绩效。

Harbourton Capital Group股票的最低价格是多少？ Harbourton Capital Group（HBTC）的最低价格为17.19。将其与当前的18.49和17.19 - 31.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。