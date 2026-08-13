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HBTC: Harbourton Capital Group

18.49 USD 0.37 (2.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HBTC汇率已更改2.04%。当日，交易品种以低点18.49和高点18.49进行交易。

关注Harbourton Capital Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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常见问题解答

HBTC股票今天的价格是多少？

Harbourton Capital Group股票今天的定价为18.49。它在18.49 - 18.49范围内交易，昨天的收盘价为18.12，交易量达到1。HBTC的实时价格图表显示了这些更新。

Harbourton Capital Group股票是否支付股息？

Harbourton Capital Group目前的价值为18.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.34%和USD。实时查看图表以跟踪HBTC走势。

如何购买HBTC股票？

您可以以18.49的当前价格购买Harbourton Capital Group股票。订单通常设置在18.49或18.79附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HBTC的实时图表更新。

如何投资HBTC股票？

投资Harbourton Capital Group需要考虑年度范围17.19 - 31.22和当前价格18.49。许多人在以18.49或18.79下订单之前，会比较4.76%和。实时查看HBTC价格图表，了解每日变化。

Harbourton Capital Group股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbourton Capital Group的最高价格是31.22。在17.19 - 31.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbourton Capital Group的绩效。

Harbourton Capital Group股票的最低价格是多少？

Harbourton Capital Group（HBTC）的最低价格为17.19。将其与当前的18.49和17.19 - 31.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HBTC股票是什么时候拆分的？

Harbourton Capital Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.12和-37.34%中可见。

日范围
18.49 18.49
年范围
17.19 31.22
前一天收盘价
18.12
开盘价
18.49
卖价
18.49
买价
18.79
最低价
18.49
最高价
18.49
交易量
1
日变化
2.04%
月变化
4.76%
6个月变化
-7.78%
年变化
-37.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%