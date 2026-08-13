HBTC: Harbourton Capital Group
今日HBTC汇率已更改2.04%。当日，交易品种以低点18.49和高点18.49进行交易。
关注Harbourton Capital Group动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
HBTC股票今天的价格是多少？
Harbourton Capital Group股票今天的定价为18.49。它在18.49 - 18.49范围内交易，昨天的收盘价为18.12，交易量达到1。HBTC的实时价格图表显示了这些更新。
Harbourton Capital Group股票是否支付股息？
Harbourton Capital Group目前的价值为18.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.34%和USD。实时查看图表以跟踪HBTC走势。
如何购买HBTC股票？
您可以以18.49的当前价格购买Harbourton Capital Group股票。订单通常设置在18.49或18.79附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注HBTC的实时图表更新。
如何投资HBTC股票？
投资Harbourton Capital Group需要考虑年度范围17.19 - 31.22和当前价格18.49。许多人在以18.49或18.79下订单之前，会比较4.76%和。实时查看HBTC价格图表，了解每日变化。
Harbourton Capital Group股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbourton Capital Group的最高价格是31.22。在17.19 - 31.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbourton Capital Group的绩效。
Harbourton Capital Group股票的最低价格是多少？
Harbourton Capital Group（HBTC）的最低价格为17.19。将其与当前的18.49和17.19 - 31.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HBTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HBTC股票是什么时候拆分的？
Harbourton Capital Group历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.12和-37.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.12
- 开盘价
- 18.49
- 卖价
- 18.49
- 买价
- 18.79
- 最低价
- 18.49
- 最高价
- 18.49
- 交易量
- 1
- 日变化
- 2.04%
- 月变化
- 4.76%
- 6个月变化
- -7.78%
- 年变化
- -37.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%