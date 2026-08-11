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HBTC: Harbourton Capital Group

18.49 USD 0.37 (2.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HBTC за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.49, а максимальная — 18.49.

Следите за динамикой Harbourton Capital Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HBTC сегодня?

Harbourton Capital Group (HBTC) сегодня оценивается на уровне 18.49. Инструмент торгуется в пределах 18.49 - 18.49, вчерашнее закрытие составило 18.12, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HBTC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbourton Capital Group?

Harbourton Capital Group в настоящее время оценивается в 18.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.34% и USD. Отслеживайте движения HBTC на графике в реальном времени.

Как купить акции HBTC?

Вы можете купить акции Harbourton Capital Group (HBTC) по текущей цене 18.49. Ордера обычно размещаются около 18.49 или 18.79, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HBTC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HBTC?

Инвестирование в Harbourton Capital Group предполагает учет годового диапазона 17.19 - 31.22 и текущей цены 18.49. Многие сравнивают 4.76% и -7.78% перед размещением ордеров на 18.49 или 18.79. Изучайте ежедневные изменения цены HBTC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbourton Capital Group?

Самая высокая цена Harbourton Capital Group (HBTC) за последний год составила 31.22. Акции заметно колебались в пределах 17.19 - 31.22, сравнение с 18.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbourton Capital Group на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbourton Capital Group?

Самая низкая цена Harbourton Capital Group (HBTC) за год составила 17.19. Сравнение с текущими 18.49 и 17.19 - 31.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HBTC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HBTC?

В прошлом Harbourton Capital Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.12 и -37.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.49 18.49
Годовой диапазон
17.19 31.22
Предыдущее закрытие
18.12
Open
18.49
Bid
18.49
Ask
18.79
Low
18.49
High
18.49
Объем
1
Дневное изменение
2.04%
Месячное изменение
4.76%
6-месячное изменение
-7.78%
Годовое изменение
-37.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%