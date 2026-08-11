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HBTC: Harbourton Capital Group
Курс HBTC за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.49, а максимальная — 18.49.
Следите за динамикой Harbourton Capital Group. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HBTC сегодня?
Harbourton Capital Group (HBTC) сегодня оценивается на уровне 18.49. Инструмент торгуется в пределах 18.49 - 18.49, вчерашнее закрытие составило 18.12, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HBTC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbourton Capital Group?
Harbourton Capital Group в настоящее время оценивается в 18.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.34% и USD. Отслеживайте движения HBTC на графике в реальном времени.
Как купить акции HBTC?
Вы можете купить акции Harbourton Capital Group (HBTC) по текущей цене 18.49. Ордера обычно размещаются около 18.49 или 18.79, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HBTC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HBTC?
Инвестирование в Harbourton Capital Group предполагает учет годового диапазона 17.19 - 31.22 и текущей цены 18.49. Многие сравнивают 4.76% и -7.78% перед размещением ордеров на 18.49 или 18.79. Изучайте ежедневные изменения цены HBTC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbourton Capital Group?
Самая высокая цена Harbourton Capital Group (HBTC) за последний год составила 31.22. Акции заметно колебались в пределах 17.19 - 31.22, сравнение с 18.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbourton Capital Group на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbourton Capital Group?
Самая низкая цена Harbourton Capital Group (HBTC) за год составила 17.19. Сравнение с текущими 18.49 и 17.19 - 31.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HBTC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HBTC?
В прошлом Harbourton Capital Group проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.12 и -37.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.12
- Open
- 18.49
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Low
- 18.49
- High
- 18.49
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.04%
- Месячное изменение
- 4.76%
- 6-месячное изменение
- -7.78%
- Годовое изменение
- -37.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%