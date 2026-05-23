报价部分
货币 / GHYG
回到股票

GHYG: iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

45.16 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GHYG汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点45.15和高点45.23进行交易。

关注iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GHYG新闻

常见问题解答

GHYG股票今天的价格是多少？

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF股票今天的定价为45.16。它在45.15 - 45.23范围内交易，昨天的收盘价为45.23，交易量达到11。GHYG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF股票是否支付股息？

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF目前的价值为45.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.76%和USD。实时查看图表以跟踪GHYG走势。

如何购买GHYG股票？

您可以以45.16的当前价格购买iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF股票。订单通常设置在45.16或45.46附近，而11和0.02%显示市场活动。立即关注GHYG的实时图表更新。

如何投资GHYG股票？

投资iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF需要考虑年度范围44.39 - 46.87和当前价格45.16。许多人在以45.16或45.46下订单之前，会比较0.29%和。实时查看GHYG价格图表，了解每日变化。

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF的最高价格是46.87。在44.39 - 46.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF的绩效。

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF（GHYG）的最低价格为44.39。将其与当前的45.16和44.39 - 46.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GHYG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GHYG股票是什么时候拆分的？

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.23和-1.76%中可见。

日范围
45.15 45.23
年范围
44.39 46.87
前一天收盘价
45.23
开盘价
45.15
卖价
45.16
买价
45.46
最低价
45.15
最高价
45.23
交易量
11
日变化
-0.15%
月变化
0.29%
6个月变化
-1.12%
年变化
-1.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%