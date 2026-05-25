iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) сегодня оценивается на уровне 45.23. Инструмент торгуется в пределах 45.16 - 45.26, вчерашнее закрытие составило 45.24, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GHYG в реальном времени.

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF в настоящее время оценивается в 45.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.61% и USD. Отслеживайте движения GHYG на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) по текущей цене 45.23. Ордера обычно размещаются около 45.23 или 45.53, тогда как 11 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GHYG на графике в реальном времени.

Инвестирование в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.39 - 46.87 и текущей цены 45.23. Многие сравнивают 0.44% и -0.96% перед размещением ордеров на 45.23 или 45.53. Изучайте ежедневные изменения цены GHYG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF?

Самая высокая цена iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) за последний год составила 46.87. Акции заметно колебались в пределах 44.39 - 46.87, сравнение с 45.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF на графике в реальном времени.