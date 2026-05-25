КотировкиРазделы
Валюты / GHYG
Назад в Рынок акций США

GHYG: iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

45.23 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GHYG за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.16, а максимальная — 45.26.

Следите за динамикой iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GHYG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GHYG сегодня?

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) сегодня оценивается на уровне 45.23. Инструмент торгуется в пределах 45.16 - 45.26, вчерашнее закрытие составило 45.24, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GHYG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF?

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF в настоящее время оценивается в 45.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.61% и USD. Отслеживайте движения GHYG на графике в реальном времени.

Как купить акции GHYG?

Вы можете купить акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) по текущей цене 45.23. Ордера обычно размещаются около 45.23 или 45.53, тогда как 11 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GHYG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GHYG?

Инвестирование в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.39 - 46.87 и текущей цены 45.23. Многие сравнивают 0.44% и -0.96% перед размещением ордеров на 45.23 или 45.53. Изучайте ежедневные изменения цены GHYG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF?

Самая высокая цена iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) за последний год составила 46.87. Акции заметно колебались в пределах 44.39 - 46.87, сравнение с 45.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF?

Самая низкая цена iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) за год составила 44.39. Сравнение с текущими 45.23 и 44.39 - 46.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GHYG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GHYG?

В прошлом iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.24 и -1.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.16 45.26
Годовой диапазон
44.39 46.87
Предыдущее закрытие
45.24
Open
45.24
Bid
45.23
Ask
45.53
Low
45.16
High
45.26
Объем
11
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.44%
6-месячное изменение
-0.96%
Годовое изменение
-1.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%