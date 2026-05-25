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GHYG: iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
Курс GHYG за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.16, а максимальная — 45.26.
Следите за динамикой iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GHYG сегодня?
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) сегодня оценивается на уровне 45.23. Инструмент торгуется в пределах 45.16 - 45.26, вчерашнее закрытие составило 45.24, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GHYG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF?
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF в настоящее время оценивается в 45.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.61% и USD. Отслеживайте движения GHYG на графике в реальном времени.
Как купить акции GHYG?
Вы можете купить акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) по текущей цене 45.23. Ордера обычно размещаются около 45.23 или 45.53, тогда как 11 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GHYG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GHYG?
Инвестирование в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF предполагает учет годового диапазона 44.39 - 46.87 и текущей цены 45.23. Многие сравнивают 0.44% и -0.96% перед размещением ордеров на 45.23 или 45.53. Изучайте ежедневные изменения цены GHYG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF?
Самая высокая цена iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) за последний год составила 46.87. Акции заметно колебались в пределах 44.39 - 46.87, сравнение с 45.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF?
Самая низкая цена iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) за год составила 44.39. Сравнение с текущими 45.23 и 44.39 - 46.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GHYG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GHYG?
В прошлом iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.24 и -1.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.24
- Open
- 45.24
- Bid
- 45.23
- Ask
- 45.53
- Low
- 45.16
- High
- 45.26
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.44%
- 6-месячное изменение
- -0.96%
- Годовое изменение
- -1.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%