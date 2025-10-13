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GBAB: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

14.08 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GBAB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点14.00和高点14.17进行交易。

关注Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBAB新闻

常见问题解答

GBAB股票今天的价格是多少？

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票今天的定价为14.08。它在14.00 - 14.17范围内交易，昨天的收盘价为14.08，交易量达到158。GBAB的实时价格图表显示了这些更新。

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票是否支付股息？

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust目前的价值为14.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.63%和USD。实时查看图表以跟踪GBAB走势。

如何购买GBAB股票？

您可以以14.08的当前价格购买Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票。订单通常设置在14.08或14.38附近，而158和0.07%显示市场活动。立即关注GBAB的实时图表更新。

如何投资GBAB股票？

投资Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust需要考虑年度范围13.51 - 15.92和当前价格14.08。许多人在以14.08或14.38下订单之前，会比较2.47%和。实时查看GBAB价格图表，了解每日变化。

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust的最高价格是15.92。在13.51 - 15.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust的绩效。

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票的最低价格是多少？

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust（GBAB）的最低价格为13.51。将其与当前的14.08和13.51 - 15.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GBAB股票是什么时候拆分的？

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.08和-8.63%中可见。

日范围
14.00 14.17
年范围
13.51 15.92
前一天收盘价
14.08
开盘价
14.07
卖价
14.08
买价
14.38
最低价
14.00
最高价
14.17
交易量
158
日变化
0.00%
月变化
2.47%
6个月变化
-8.63%
年变化
-8.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%