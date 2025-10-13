GBAB: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
今日GBAB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点14.00和高点14.17进行交易。
关注Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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GBAB新闻
常见问题解答
GBAB股票今天的价格是多少？
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票今天的定价为14.08。它在14.00 - 14.17范围内交易，昨天的收盘价为14.08，交易量达到158。GBAB的实时价格图表显示了这些更新。
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票是否支付股息？
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust目前的价值为14.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.63%和USD。实时查看图表以跟踪GBAB走势。
如何购买GBAB股票？
您可以以14.08的当前价格购买Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票。订单通常设置在14.08或14.38附近，而158和0.07%显示市场活动。立即关注GBAB的实时图表更新。
如何投资GBAB股票？
投资Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust需要考虑年度范围13.51 - 15.92和当前价格14.08。许多人在以14.08或14.38下订单之前，会比较2.47%和。实时查看GBAB价格图表，了解每日变化。
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust的最高价格是15.92。在13.51 - 15.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust的绩效。
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust股票的最低价格是多少？
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust（GBAB）的最低价格为13.51。将其与当前的14.08和13.51 - 15.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBAB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GBAB股票是什么时候拆分的？
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.08和-8.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.08
- 开盘价
- 14.07
- 卖价
- 14.08
- 买价
- 14.38
- 最低价
- 14.00
- 最高价
- 14.17
- 交易量
- 158
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.47%
- 6个月变化
- -8.63%
- 年变化
- -8.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%