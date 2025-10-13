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GBAB: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

14.08 USD 0.02 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GBAB за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.01, а максимальная — 14.10.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GBAB сегодня?

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) сегодня оценивается на уровне 14.08. Инструмент торгуется в пределах 14.01 - 14.10, вчерашнее закрытие составило 14.06, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBAB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust?

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в настоящее время оценивается в 14.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.63% и USD. Отслеживайте движения GBAB на графике в реальном времени.

Как купить акции GBAB?

Вы можете купить акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) по текущей цене 14.08. Ордера обычно размещаются около 14.08 или 14.38, тогда как 104 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBAB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GBAB?

Инвестирование в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust предполагает учет годового диапазона 13.51 - 15.92 и текущей цены 14.08. Многие сравнивают 2.47% и -8.63% перед размещением ордеров на 14.08 или 14.38. Изучайте ежедневные изменения цены GBAB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust?

Самая высокая цена Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) за последний год составила 15.92. Акции заметно колебались в пределах 13.51 - 15.92, сравнение с 14.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust?

Самая низкая цена Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) за год составила 13.51. Сравнение с текущими 14.08 и 13.51 - 15.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBAB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GBAB?

В прошлом Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.06 и -8.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.01 14.10
Годовой диапазон
13.51 15.92
Предыдущее закрытие
14.06
Open
14.03
Bid
14.08
Ask
14.38
Low
14.01
High
14.10
Объем
104
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
2.47%
6-месячное изменение
-8.63%
Годовое изменение
-8.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%