Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) сегодня оценивается на уровне 14.08. Инструмент торгуется в пределах 14.01 - 14.10, вчерашнее закрытие составило 14.06, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBAB в реальном времени.

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в настоящее время оценивается в 14.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.63% и USD. Отслеживайте движения GBAB на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) по текущей цене 14.08. Ордера обычно размещаются около 14.08 или 14.38, тогда как 104 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBAB на графике в реальном времени.

Инвестирование в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust предполагает учет годового диапазона 13.51 - 15.92 и текущей цены 14.08. Многие сравнивают 2.47% и -8.63% перед размещением ордеров на 14.08 или 14.38. Изучайте ежедневные изменения цены GBAB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust?

Самая высокая цена Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) за последний год составила 15.92. Акции заметно колебались в пределах 13.51 - 15.92, сравнение с 14.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust на графике в реальном времени.