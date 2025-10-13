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GBAB: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
Курс GBAB за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.01, а максимальная — 14.10.
Следите за динамикой Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GBAB сегодня?
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) сегодня оценивается на уровне 14.08. Инструмент торгуется в пределах 14.01 - 14.10, вчерашнее закрытие составило 14.06, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBAB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust?
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust в настоящее время оценивается в 14.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.63% и USD. Отслеживайте движения GBAB на графике в реальном времени.
Как купить акции GBAB?
Вы можете купить акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) по текущей цене 14.08. Ордера обычно размещаются около 14.08 или 14.38, тогда как 104 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBAB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GBAB?
Инвестирование в Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust предполагает учет годового диапазона 13.51 - 15.92 и текущей цены 14.08. Многие сравнивают 2.47% и -8.63% перед размещением ордеров на 14.08 или 14.38. Изучайте ежедневные изменения цены GBAB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust?
Самая высокая цена Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) за последний год составила 15.92. Акции заметно колебались в пределах 13.51 - 15.92, сравнение с 14.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust?
Самая низкая цена Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) за год составила 13.51. Сравнение с текущими 14.08 и 13.51 - 15.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBAB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GBAB?
В прошлом Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.06 и -8.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.06
- Open
- 14.03
- Bid
- 14.08
- Ask
- 14.38
- Low
- 14.01
- High
- 14.10
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 2.47%
- 6-месячное изменение
- -8.63%
- Годовое изменение
- -8.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%