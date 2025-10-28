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FSZ: First Trust瑞士AlphaDEX基金

82.86 USD 0.30 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSZ汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点82.71和高点82.86进行交易。

关注First Trust瑞士AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

FSZ新闻

常见问题解答

FSZ股票今天的价格是多少？

First Trust瑞士AlphaDEX基金股票今天的定价为82.86。它在82.71 - 82.86范围内交易，昨天的收盘价为83.16，交易量达到3。FSZ的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust瑞士AlphaDEX基金股票是否支付股息？

First Trust瑞士AlphaDEX基金目前的价值为82.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.51%和USD。实时查看图表以跟踪FSZ走势。

如何购买FSZ股票？

您可以以82.86的当前价格购买First Trust瑞士AlphaDEX基金股票。订单通常设置在82.86或83.16附近，而3和0.18%显示市场活动。立即关注FSZ的实时图表更新。

如何投资FSZ股票？

投资First Trust瑞士AlphaDEX基金需要考虑年度范围75.27 - 86.44和当前价格82.86。许多人在以82.86或83.16下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看FSZ价格图表，了解每日变化。

First Trust瑞士AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust瑞士AlphaDEX基金的最高价格是86.44。在75.27 - 86.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust瑞士AlphaDEX基金的绩效。

First Trust瑞士AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？

First Trust瑞士AlphaDEX基金（FSZ）的最低价格为75.27。将其与当前的82.86和75.27 - 86.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSZ股票是什么时候拆分的？

First Trust瑞士AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.16和7.51%中可见。

日范围
82.71 82.86
年范围
75.27 86.44
前一天收盘价
83.16
开盘价
82.71
卖价
82.86
买价
83.16
最低价
82.71
最高价
82.86
交易量
3
日变化
-0.36%
月变化
-0.04%
6个月变化
-1.39%
年变化
7.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%