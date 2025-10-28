FSZ: First Trust瑞士AlphaDEX基金
今日FSZ汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点82.71和高点82.86进行交易。
关注First Trust瑞士AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FSZ新闻
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常见问题解答
FSZ股票今天的价格是多少？
First Trust瑞士AlphaDEX基金股票今天的定价为82.86。它在82.71 - 82.86范围内交易，昨天的收盘价为83.16，交易量达到3。FSZ的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust瑞士AlphaDEX基金股票是否支付股息？
First Trust瑞士AlphaDEX基金目前的价值为82.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.51%和USD。实时查看图表以跟踪FSZ走势。
如何购买FSZ股票？
您可以以82.86的当前价格购买First Trust瑞士AlphaDEX基金股票。订单通常设置在82.86或83.16附近，而3和0.18%显示市场活动。立即关注FSZ的实时图表更新。
如何投资FSZ股票？
投资First Trust瑞士AlphaDEX基金需要考虑年度范围75.27 - 86.44和当前价格82.86。许多人在以82.86或83.16下订单之前，会比较-0.04%和。实时查看FSZ价格图表，了解每日变化。
First Trust瑞士AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust瑞士AlphaDEX基金的最高价格是86.44。在75.27 - 86.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust瑞士AlphaDEX基金的绩效。
First Trust瑞士AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？
First Trust瑞士AlphaDEX基金（FSZ）的最低价格为75.27。将其与当前的82.86和75.27 - 86.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FSZ股票是什么时候拆分的？
First Trust瑞士AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.16和7.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.16
- 开盘价
- 82.71
- 卖价
- 82.86
- 买价
- 83.16
- 最低价
- 82.71
- 最高价
- 82.86
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- -0.04%
- 6个月变化
- -1.39%
- 年变化
- 7.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%