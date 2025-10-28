КотировкиРазделы
Валюты / FSZ
Назад в Рынок акций США

FSZ: First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

82.86 USD 0.30 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSZ за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.71, а максимальная — 82.86.

Следите за динамикой First Trust Switzerland AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FSZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSZ сегодня?

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) сегодня оценивается на уровне 82.86. Инструмент торгуется в пределах 82.71 - 82.86, вчерашнее закрытие составило 83.16, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 82.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.51% и USD. Отслеживайте движения FSZ на графике в реальном времени.

Как купить акции FSZ?

Вы можете купить акции First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) по текущей цене 82.86. Ордера обычно размещаются около 82.86 или 83.16, тогда как 3 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSZ?

Инвестирование в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 75.27 - 86.44 и текущей цены 82.86. Многие сравнивают -0.04% и -1.39% перед размещением ордеров на 82.86 или 83.16. Изучайте ежедневные изменения цены FSZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) за последний год составила 86.44. Акции заметно колебались в пределах 75.27 - 86.44, сравнение с 83.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Switzerland AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) за год составила 75.27. Сравнение с текущими 82.86 и 75.27 - 86.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSZ?

В прошлом First Trust Switzerland AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.16 и 7.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
82.71 82.86
Годовой диапазон
75.27 86.44
Предыдущее закрытие
83.16
Open
82.71
Bid
82.86
Ask
83.16
Low
82.71
High
82.86
Объем
3
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
-1.39%
Годовое изменение
7.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%