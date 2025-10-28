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FSZ: First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
Курс FSZ за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.71, а максимальная — 82.86.
Следите за динамикой First Trust Switzerland AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSZ сегодня?
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) сегодня оценивается на уровне 82.86. Инструмент торгуется в пределах 82.71 - 82.86, вчерашнее закрытие составило 83.16, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 82.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.51% и USD. Отслеживайте движения FSZ на графике в реальном времени.
Как купить акции FSZ?
Вы можете купить акции First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) по текущей цене 82.86. Ордера обычно размещаются около 82.86 или 83.16, тогда как 3 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSZ?
Инвестирование в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 75.27 - 86.44 и текущей цены 82.86. Многие сравнивают -0.04% и -1.39% перед размещением ордеров на 82.86 или 83.16. Изучайте ежедневные изменения цены FSZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) за последний год составила 86.44. Акции заметно колебались в пределах 75.27 - 86.44, сравнение с 83.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Switzerland AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) за год составила 75.27. Сравнение с текущими 82.86 и 75.27 - 86.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSZ?
В прошлом First Trust Switzerland AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.16 и 7.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.16
- Open
- 82.71
- Bid
- 82.86
- Ask
- 83.16
- Low
- 82.71
- High
- 82.86
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- -1.39%
- Годовое изменение
- 7.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%