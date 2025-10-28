Курс FSZ за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.71, а максимальная — 82.86.

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