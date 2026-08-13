FFLV: Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E
今日FFLV汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.10和高点29.21进行交易。
关注Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FFLV股票今天的价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票今天的定价为29.10。它在29.10 - 29.21范围内交易，昨天的收盘价为29.12，交易量达到13。FFLV的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票是否支付股息？
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E目前的价值为29.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪FFLV走势。
如何购买FFLV股票？
您可以以29.10的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票。订单通常设置在29.10或29.40附近，而13和-0.38%显示市场活动。立即关注FFLV的实时图表更新。
如何投资FFLV股票？
投资Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E需要考虑年度范围24.41 - 29.21和当前价格29.10。许多人在以29.10或29.40下订单之前，会比较0.73%和。实时查看FFLV价格图表，了解每日变化。
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E的最高价格是29.21。在24.41 - 29.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E的绩效。
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票的最低价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E（FFLV）的最低价格为24.41。将其与当前的29.10和24.41 - 29.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FFLV股票是什么时候拆分的？
Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.12和10.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.12
- 开盘价
- 29.21
- 卖价
- 29.10
- 买价
- 29.40
- 最低价
- 29.10
- 最高价
- 29.21
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 0.73%
- 6个月变化
- 11.20%
- 年变化
- 10.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%