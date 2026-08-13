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FFLV: Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E

29.10 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FFLV汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点29.10和高点29.21进行交易。

关注Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

FFLV股票今天的价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票今天的定价为29.10。它在29.10 - 29.21范围内交易，昨天的收盘价为29.12，交易量达到13。FFLV的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票是否支付股息？

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E目前的价值为29.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.57%和USD。实时查看图表以跟踪FFLV走势。

如何购买FFLV股票？

您可以以29.10的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票。订单通常设置在29.10或29.40附近，而13和-0.38%显示市场活动。立即关注FFLV的实时图表更新。

如何投资FFLV股票？

投资Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E需要考虑年度范围24.41 - 29.21和当前价格29.10。许多人在以29.10或29.40下订单之前，会比较0.73%和。实时查看FFLV价格图表，了解每日变化。

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E的最高价格是29.21。在24.41 - 29.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E的绩效。

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E股票的最低价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E（FFLV）的最低价格为24.41。将其与当前的29.10和24.41 - 29.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FFLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FFLV股票是什么时候拆分的？

Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Large Cap Value E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.12和10.57%中可见。

日范围
29.10 29.21
年范围
24.41 29.21
前一天收盘价
29.12
开盘价
29.21
卖价
29.10
买价
29.40
最低价
29.10
最高价
29.21
交易量
13
日变化
-0.07%
月变化
0.73%
6个月变化
11.20%
年变化
10.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%